La orden de Messi que los jugadores de Argentina no cumplieron ante España en la final del Mundial 2026

Revelan la orden táctica de Lionel Messi que los jugadores de Argentina no cumplieron en la final del Mundial 2026 ante España.

El árbitro Slavko Vinčić pitó el final del partido, España le ganó a la Selección Argentina el título del Mundial 2026 y empezó a sumar miles de reproducciones el video en donde se reveló la orden de Lionel Messi que los jugadores argentinos no cumplieron… ¿Por mérito del rival?

Argentina venía de demostrar que nunca hay que darlo por muerto, depotivamente hablando, con la remontada ante Inglaterra en tan solo siete minutos. Sin embargo, el talento y las sociedades brillaron por su ausencia en la final del Mundial 2026. La orden de Messi no se pudo cumplir.

Lejos de tener tranquilidad y juego contra España el 19 de julio, Argentina hizo todo lo contrario, y perdió 1-0 con tan solo dos tiros y ninguno de estos fue a puerta. Tan poca tranquilidad tuvieron los jugadores y el cuerpo técnico que la ‘Albiceleste’ terminó con dos jugadores expulsados (Enzo Fernández y Leandro Paredes) y cinco amonestados: Lisandro Martínez, Lionel Scaloni, Cristian ‘Cuti’ Romero, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister. Hicieron todo lo contrario a lo que ordenó Leo Messi.

La orden de Messi a los jugadores argentinos que no cumplieron vs. España en el Mundial

Otamendi, De Paul y Messi. (Foto: Getty Images)

“Estemos tranquilos. Tranquilidad. Pensemos en jugar nomás, eh. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás gente, en jugar. Dale”, fue la orden que dio Lionel Messi a sus compañeros y que no se terminó cumpliendo en la final del Mundial 2026.

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Las 8 palabras que usó Messi para felicitar a España por el título del Mundial 2026

En un emotivo primer mensaje luego de perder la segunda de tres finales que ha jugado en la historia del Mundial, Messi utilizó las siguientes ocho palabras para felicitar a España: “También quiero felicitar a España por el campeonato“.

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