Leyenda de Argentina pone en duda su continuidad en la Albiceleste tras el Mundial 2026: “Paso al costado”

Argentina cayó en la final del Mundial 2026 frente a España y varios estandartes de la Albiceleste pudieron haber vivido su último partido con la selección.

La derrota de la Selección de Argentina por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026 podría marcar el fin de ciclo de varios estandartes de la Albiceleste. Uno de los mensajes que más impacto provocó tras el regreso del plantel a Buenos Aires fue el de Emiliano “Dibu” Martínez, quien utilizó sus redes sociales para expresar su dolor y sembrar dudas sobre su continuidad en el combinado de Lionel Scaloni.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el arquero dejó entrever que podría haber disputado su último partido con la camiseta albiceleste, al reconocer que necesita reflexionar sobre su futuro tras el duro golpe sufrido en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – JULY 19: Emiliano Martinez #23 of Argentina walks past the FIFA World Cup Winner’s Trophy at the award ceremony following the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by David Ramos/Getty Images)

“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, reconoció.

El guardameta también aprovechó la publicación para agradecer el apoyo recibido y lamentar no haber podido darle una nueva alegría al país: “Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, cerró.

Las palabras del Dibu generaron una enorme preocupación entre los hinchas argentinos, ya que el arquero de 33 años ha sido uno de los grandes pilares del exitoso ciclo de Lionel Scaloni. Con actuaciones decisivas, el golero fue protagonista en la conquista de las dos Copas América, el Mundial 2022 y la Finalissima.

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En síntesis…