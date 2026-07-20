El primer mensaje de Lamine Yamal a Paredes, tras su viral pelea con Gavi: “Nos vemos…”

Leandro Paredes dejó una insólita imagen en una pelea con Gavi en la final del Mundial 2026 y ahora Yamal le mandó un mensaje.

En la final del Mundial 2026 se dio una pelea insólita entre Leandro Paredes y Gavi. Ambos jugadores se dejaron llevar por el calor del momento, y protagonizaron una imagen que perdurará en la historia del torneo. Ante esto, ahora Lamine Yamal también mandó un mensaje.

El delantero de España y sus compañeros protagonizaron una viral imagen en la celebración del título en su país. Los hinchas les hicieron llegar un cartel que decía: “Paredes vs Gavi en la Velada del año VII”. Haciendo referencia al espectáculo de Ibai.

Ante esto, Yamal primero rompió en risa, y luego viendo a la cámara dijo “Nos vemos”. Por otro lado, Gavi no dijo nada y solo vio el cártel. Paredes fue expulsado después de esta pelea en el partido, puesto que, incluso se había peleado antes con Eric García.

La Selección de España vive el mejor momento de su historia y es que son campeones de todo en el mundo del fútbol, desde la medalla olímpica hasta el Mundial femenino. Ahora mismo, el equipo masculino lidera el ranking FIFA sobre Argentina y Francia.

😂 ¡OJO a este momento en la rúa! 😂



🥊 El público tira una pancarta que pone 'Velada del Año VII: Paredes Vs Gavi' y la reacción de Lamine es clara:



😉 "Nos vemos". pic.twitter.com/a7l2ViGsq4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 20, 2026

Se espera también que en las próximas horas o semanas se confirme si la FIFA aplica una sanción más grave a Paredes. El volante de Boca Juniors tuvo que ser separado por sus compañeros y hasta el mismo Lionel Scaloni tuvo que intervenir para evitar que pase a mayores.

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Los millones que ganó España por ser campeón del mundo

Tras vencer a Argentina, la Selección de España también ganó un importante premio económico. De acuerdo a las últimas filtraciones, la FIFA le pagaría a España un premio cercano a los 50 millones de dólares por ganar su segundo Mundial en este 2026.

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En síntesis: