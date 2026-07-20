Messi toma una primera decisión que sorprende a todos los aficionados argentinos, tras perder el Mundial 2026.

Lionel Messi y Argentina perdieron la final del Mundial 2026 ante España y se quedaron sin el bicampeonato. El 10 argentino también dejó en espera a toda la hinchada sobre si este es el final de su carrera en la Selección, y de momento ya ha tomado una primera y sorpresiva decisión.

Se reportó que Messi no viajará con el resto del plantel de Argentina en el regreso a su país después de perder el Mundial. El jugador y otros futbolistas de la Selección iniciarán su periodo de descanso y otros se moverán a diferentes lugares de Estados Unidos.

No solo es Messi el jugador que decidió no viajar a Argentina, hay otros jugadores como: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolas Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso que no regresan.

Messi quedó muy tocado tras perder la final del Mundial 2026 y sin una Copa que entregarle a la hinchada, él y otras estrellas de la Selección tomaron esta decisión. Aunque la hinchada de Argentina los estaba esperando ahora todo cambia con esta decisión.

Messi no viajará a Argentina. (Foto: GettyImages)

Se suspenden los festejos en Argentina

Con esta decisión de Messi y de gran parte del plantel de Argentina también se decidió que no haya festejos en el país para la delegación que regresa. Por lo cual, incluso en el país no habrá ni feriado nacional como se había plantado en un inicio.

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Los números de Messi en el Mundial 2026

Messi en el Mundial 2026 jugó un total de 8 partidos. El delantero del Inter Miami anotó 8 goles y dio 4 asistencias, sobre el final acabó perdiendo la “Bota de Oro” al premio del goleador y también Mbappé lo pasó como el máximo goleador histórico del torneo.

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