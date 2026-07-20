Tras el Mundial 2026: Así quedó el ranking FIFA

Así quedó el ranking FIFA, después de que se terminara el Mundial 2026.

Se terminó el Mundial 2026 con una gran final entre Argentina y España, donde los europeos se llevaron el campeonato y sumaron su segunda estrella. Tras este épico torneo, el ranking FIFA también sufrió varios cambios para los 48 equipos que participaron en el torneo.

España terminó como el número 1 del mundo después de ser campeón de este torneo. Con esto se confirma que los españoles también le quitaron a Argentina este lugar que lo venía ocupando después de ser campeón del Mundial 2022. Ahora vuelven al 2.

Así quedó el top 10 del ranking FIFA tras el Mundial 2026

España Argentina Francia Inglaterra Brasil Marruecos Portugal Bélgica Países Bajos México

Por otro lado, en el caso de otros equipos sudamericanos que participaron en el torneo la realidad es diferente. Colombia escaló hasta el lugar 11 y quedó a puertas del top 10, Uruguay cae hasta el lugar 20, Ecuador pierde puestos y cae el 25 y Paraguay escaló 7 posiciones hasta el lugar 34.

El ranking FIFA actualizado tras el Mundial 2026. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cuándo volverán a jugar todas las selecciones?

Las selecciones volverán a tener actividad en la próxima fecha FIFA entre los meses de septiembre y octubre. Estos partidos amistosos siempre son claves para ir moviendo el ranking y para que los equipos vayan recuperando posiciones y mejorando su lugar.

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En síntesis: