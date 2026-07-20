Tras el Mundial 2026: Así quedó el ranking FIFA

Se terminó el Mundial 2026 con una gran final entre Argentina y España, donde los europeos se llevaron el campeonato y sumaron su segunda estrella. Tras este épico torneo, el ranking FIFA también sufrió varios cambios para los 48 equipos que participaron en el torneo.
España terminó como el número 1 del mundo después de ser campeón de este torneo. Con esto se confirma que los españoles también le quitaron a Argentina este lugar que lo venía ocupando después de ser campeón del Mundial 2022. Ahora vuelven al 2.
Así quedó el top 10 del ranking FIFA tras el Mundial 2026
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Marruecos
- Portugal
- Bélgica
- Países Bajos
- México
Por otro lado, en el caso de otros equipos sudamericanos que participaron en el torneo la realidad es diferente. Colombia escaló hasta el lugar 11 y quedó a puertas del top 10, Uruguay cae hasta el lugar 20, Ecuador pierde puestos y cae el 25 y Paraguay escaló 7 posiciones hasta el lugar 34.
El ranking FIFA actualizado tras el Mundial 2026. (Foto: Captura de pantalla)
¿Cuándo volverán a jugar todas las selecciones?
Las selecciones volverán a tener actividad en la próxima fecha FIFA entre los meses de septiembre y octubre. Estos partidos amistosos siempre son claves para ir moviendo el ranking y para que los equipos vayan recuperando posiciones y mejorando su lugar.
Encuesta¿España será top 1 hasta el Mundial 2030?
¿España será top 1 hasta el Mundial 2030?
YA VOTARON 0 PERSONAS
En síntesis:
- España lidera el ranking FIFA tras coronarse campeona del Mundial 2026 sobre Argentina.
- La Selección de Argentina descendió al segundo puesto de la clasificación mundial oficial.
- Las selecciones nacionales volverán a tener actividad oficial entre septiembre y octubre de 2026.