Tras perder con España la final, Argentina se quedaría sin cupo directo al Mundial 2030 por este motivo

¿A las Eliminatorias por escritorio? Este sería el motivo por el que Argentina no recibiría boleto directo al Mundial 2030 tras la final.

Hora de darle vuelta a la página, pero… ¿Sin cupo directo al Mundial 2030? La Selección Argentina perdió la final contra España de la Copa del Mundo 2026 y ya hay novedades sobre si tendrá o no un cupo directo a la próxima edición de la competición.

No alcanzaron a pasar más de 24 horas de la derrota de Argentina 1-0 ante España cuando Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, hizo un anuncio sobre el Mundial 2030 que involucró al seleccionado argentino.

“¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos“, publicó en X Domínguez. Entonces… ¿Argentina ya está clasificada al ser uno de los países anfitriones? Esto no sería tan así.

Argentina se quedaría sin cupo directo al Mundial 2030 por este motivo

Messi tras la derrota ante España en la final del Mundial. (Foto: Getty Images)

El periodista colombiano Carlos Antonio Vélez, de los canales ‘Win Sports’ y ‘RCN’, reveló que “la mayoría (de dirigentes de Conmebol) cree que hay que jugar, cualquiera sea el número, una eliminatoria igual. Que nadie puede llegar con ventaja y que no se puede poner a la misma altura o en la misma situación España, Portugal y Marruecos que Argentina, Paraguay y Uruguay porque allá en Europa se va a jugar el Mundial. Aquí se va a hacer una remembranza, un recuerdo, homenaje a los 100 años de la Copa del Mundo (…) Pero inicialmente, como está diseñado el Mundial, por un partido de local de esos equipos, pues no habría razón de igualarlos a España, Marruecos y Portugal, que van a tener el grueso del Mundial. Ellos sí tendrían casilla directa, estos no. Es la tesis de la mayoría de los de la Conmebol“.

¿En dónde se juega el próximo Mundial tras Estados Unidos, México y Canadá 2026?

Con la confirmación del presidente de la Conmebol sobre la mesa, todo está servido para que el Mundial 2030 sea el primero de la historia que se realiza en seis países: Portugal, Marruecos, España, Argentina, Uruguay y Paraguay.

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