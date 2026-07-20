¿Dónde se juega el Mundial 2030? Países y formato de los tres continentes

La próxima Copa del Mundo nuevamente presentará un formato inédito, ya que se jugará por primera vez en 3 continentes distintos.

Mientras todavía quedan resabios del Mundial 2026, el planeta fútbol no se detiente ya son varios los que tienen la mira puesta en el próximo gran objetivo. La Copa del Mundo de 2030 no será una edición más, ya que tendrá un sabor especial histórico y tendrá varías particularidades, tal como sucedió con esta reciente edición.

El año 2030 marca exactamente un siglo desde que la pelota rodó por primera vez en una cita mundialista en Uruguay. La carga nostálgica e histórica de este centenario obligó a la FIFA a buscar una solución que honrara las raíces sudamericanas del torneo, sin dejar de lado los gigantescos intereses comerciales y de infraestructura que hoy dominan el deporte. El resultado será un Mundial inédito, transatlántico y maratónico.

El primer Mundial que se juega en más de un continente

Oficialmente, la FIFA designó a España, Portugal y Marruecos como los anfitriones principales de la Copa del Mundo 2030. Esta alianza, en principio, albergaría 101 de los 104 partidos que componen el torneo. Será la primera vez en la historia que el certamen se dispute simultáneamente en Europa y África, uniendo dos continentes separados por el estrecho de Gibraltar.

Para España significa el regreso del Mundial a su territorio tras la edición de 1982. Por su parte, Portugal hará su debut absoluto como organizador de una Copa del Mundo mayor masculina. Sin embargo, el gran golpe en la mesa lo da Marruecos, que tras varios intentos fallidos en el pasado, finalmente logró traer el torneo de vuelta a África (la segunda vez tras Sudáfrica 2010) y se convertirá en la primera nación del norte africano en ser sede.

El guiño a Sudamérica: los partidos inaugurales

La CONMEBOL, impulsada por su presidente Alejandro Domínguez, peleó para que el Mundial regresara a territorio sudamericano. Aunque no se logró la sede completa, Sudamérica consiguió un reconocimiento enorme: Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los tres primeros partidos del torneo a modo de celebración del centenario.

Uruguay, Argentina y Paraguay se unieron para disputar parte del Mundial en su territorio (Getty)

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El fin de semana del 8 y 9 de junio de 2030, el legendario Estadio Centenario de Montevideo, escenario de aquella primera edición en 1930, vivirá la primera ceremonia inaugural y el debut de la Selección uruguaya. En simultáneo, Argentina y Paraguay jugarán sus respectivos primeros encuentros en casa, ante su gente. Una vez finalizados estos tres partidos, las selecciones involucradas cruzarán el Atlántico para continuar el torneo en Europa y África.

El formato: 48 selecciones y más de 100 partidos

En cuanto a lo deportivo, la FIFA mantendrá el modelo XXL: en principio, el Mundial 2030 contará con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos. Los equipos se dividirán en 12 grupos de cuatro, clasificando a la fase de eliminación directa (dieciseisavos de final) los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros.

Un detalle fundamental del formato es que los seis países involucrados en la organización (España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay) ya tienen su clasificación asegurada de forma automática. Además, para aliviar el desgaste del viaje transatlántico, la FIFA ha diseñado un calendario con una pausa de casi una semana para los equipos que arranquen en Sudamérica, antes de que el resto del torneo se inaugure oficialmente en España, Portugal y Marruecos alrededor del 13 y 14 de junio.

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El rumor de los 64 equipos

En los últimos días ha comenzado a surgir una información que habla de que Gianni Infantino, presidente de FIFA, planea extender la cantidad de países participantes a 64, lo que obligaría a modificar nuevamente el formato de competición.

Hasta el momento no existe confirmación oficial de dicho movimiento, aunque podría ser posible y seguramente se terminará de confirmar o desmentir en los próximos meses.

La batalla por la gran final

Aunque el formato general ya es oficial, extraoficialmente se vive una verdadera guerra fría por definir qué estadio se quedará con la ansiada final del 21 de julio de 2030.

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El render del imponente Estadio Hassan II que Marruecos está construyendo para el Mundial 2030 (Getty)

En España, el Santiago Bernabéu de Madrid y el reformado Camp Nou de Barcelona pican en punta como los favoritos tradicionales. No obstante, Marruecos no quiere ser un simple actor de reparto y está construyendo el faraónico Estadio Hassan II en Casablanca, con una capacidad proyectada de 115.000 espectadores, buscando seducir a la FIFA para albergar el partido decisivo.

DATOS CLAVE

101 de 104 partidos del Mundial 2030 se disputarán en España, Portugal y Marruecos.

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8 y 9 de junio serán los partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay.