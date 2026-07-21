El mensaje de la FIFA a Ecuador tras terminar el Mundial 2026: “No llegó a despegar…”

La FIFA no dudó y le mandó un contundente mensaje a la Selección de Ecuador, después de confirmar su puesto final en el torneo.

La Selección de Ecuador es uno de los grandes “fracasos” de este Mundial 2026. Aunque llegó hasta los 16avos del torneo, se esperaba más de ‘La Tri’ que llegaba con una de las mejores generaciones de su historia. Al final los resultados obtenidos son una decepción.

Ecuador solo pudo ganar un partido en el que hizo también sus únicos 2 goles, y aunque fue histórico por ser contra Alemania. ‘La Tri’ se quedó muy lejos de los primeros lugares del torneo. La FIFA confirmó que su puesto en esta Copa Mundial fue el número 25.

Por otro lado, en su explicación para ponerlo en el lugar 25 de 48; la FIFA envió este mensaje a Ecuador: “La Tricolor fue eliminada por México, coanfitrión del torneo, con un marcador de 2-0, tras un torneo en el que que no llegó a despegar del todo. Ecuador sufrió una sorprendente derrota en su primer partido contra Costa de Marfil, pero tras un empate 0-0 con Curazao, logró vencer a Alemania por 2-1 y clasificarse para los dieciseisavos de final”, dice la FIFA en su portal web.

‘La Tri’ ahora mismo está buscando un nuevo DT para también iniciar un nuevo proyecto junto a su DT y una gran generación de jugadores. La eliminación ante México acabó dinamitando y terminando definitivamente el ciclo de Sebastián Beccacece.

La Selección de Ecuador fue puesta, antes del Mundial 2026, como el equipo que debía ser la gran revelación del torneo, pero se quedó muy lejos de este lugar. Terminar en el puesto 25 no era el objetivo de la FEF para este torneo y por eso duele.

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El puesto de Ecuador en el ranking FIFA

Tras este mal Mundial 2026, la FIFA también actualizó su ranking FIFA y en el mismo se confirmó que la Selección de Ecuador se ubica también en el puesto 25. Pero acá acabó perdiendo 2 lugares, puesto que, antes del comienzo del torneo estaba en el lugar 23.

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