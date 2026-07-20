Dos Mundiales, tres Eurocopa y 38 partidos invicto: España, la mejor selección del siglo XXI

La Roja toca el cielo con un ciclo que toca todos los frentes. España se consolida como la mejor selección del siglo XXI tras vencer a Argentina.

Y finalmente tenemos a la primera selección bicampeona del siglo XXI. España derrotó a Argentina por la mínima en Nueva Jersey en una final caliente y donde el gol de Ferran Torres pasa a los anales de la historia. Los ibéricos se consolidan como la mejor nación del fútbol masculino en lo que vamos de estas décadas. Sus dos Copas del Mundo y tres Eurocopas son apenas la punta del iceberg.

España no ha dejado de cosechar títulos desde la llegada del siglo XXI. Aquella victoria por penaltis frente a Italia en los cuartos de final de la Eurocopa de 2008 es el presagio definitivo para una nación que nunca ha dejado de crecer. Se ganaron los títulos europeos de dicho año e igualmente en el 2012, para tener que esperar 12 años de cara a lo que consiguieron los hombres de Luis De La Fuente en 2024 por Alemania.

A esto se le suman por supuesto las dos Copas del Mundo levantadas. El gol de Andrés Iniesta frente a Países Bajos en Sudáfrica 2010 ya tiene heredero con lo de Ferran Torres anoche contra Argentina. Hablamos de la primera selección en ganar dos Copas del Mundo en este siglo XXI y todo ello en tiempos donde tanto Lionel Andrés Messi como Cristiano Ronaldo estuvieron al frente por casi dos décadas.

Pero lo de España no se queda ahí. Ya tiene dos títulos de la Nations League, nuevo torneo de la UEFA y que veremos qué clase de relevancia tiene de cara al futuro. A todo esto se le suma el hecho de ser campeón mundial femenino e igualmente la medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de París 2024. En aquella ocasión se derrotó a Francia en su propia tierra para seguir sumando éxitos a un ciclo con pocos precedentes.

España no deja de sumar alegrías desde la Eurocopa del 2008: GETTY

España festeja una Copa del Mundo donde su idiosincrasia y estilo venció a todos. Hablamos de la selección con menos goles recibidos en la historia de la Copa del Mundo cuando hablamos de un certamen de 8 partidos. También de una selección plagada de juventud que ayer tuvo a dos menores de 20 años en el 11 inicial. La Roja domina el mando desde el año 2008 y nadie puede mirarle a la cara desde entonces en cuanto a palmarés se refiere.

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España y el mayor invicto de Europa

Con la victoria de anoche, la selección ibérica llegó a 38 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Unos 29 triunfos y 9 empates componen una seguidilla que arrancaba desde aquella derrota con Colombia en Londres por el gol de Daniel Muñoz. Desde entonces, nadie ha podido derrotar a los hombres de Luis de la Fuente tanto en encuentros amistosos como en una Copa del Mundo donde solo Cabo Verde evitó la derrota ante la vigente campeona.

No nos olvidemos que España se encontraba igualada con Italia en 37 partidos de invicto. Los italianos construyeron esta racha a inicios de la década, y ya han sido superados después de lo conseguido por los ibéricos en unas cinco semanas de Copa del Mundo donde nadie pudo además igualar su crecimiento con cada encuentro que pasaba. La Roja domina el mundo.

Datos claves

España derrotó a Argentina en Nueva Jersey y ganó el Mundial.

derrotó a Argentina en Nueva Jersey y ganó el Mundial. Un gol de Ferran Torres decidió la final a favor de los ibéricos.

decidió la final a favor de los ibéricos. La selección acumula dos Mundiales y tres Eurocopas en el siglo XXI.