A pesar de que Messi le dio la espalda a la celebración de España, esto dijo Rodri del capitán de Argentina

Y la celebración no estuvo ajena a la polémica. La Selección de España le ganó a Argentina la final del Mundial 2026, los jugadores argentinos decidieron darle la espalda a la ceremonia que premió al equipo español, y Rodri no dudó en hablar de Lionel Messi tras este hecho.

“Simplemente el hecho de haberme hecho una foto con él en el saque de capitanes, lo que representa para el fútbol. Lo he visto al final llorando, creo que más por entender lo que ha sido como jugador para el fútbol argentino, solo puedo decir que gran admiración por lo que ha sido capaz de conseguir y por lo que representa“, dijo el capitán de España sobre Leo Messi.

En resumen