El motivo por el cual FIFA podría sancionar a España tras ganarle a Argentina la final del Mundial

¿Festejo con castigo para el campeón? La inesperada regla de la FIFA por la que España recibiría una fuerte sanción tras ganarle a Argentina.

Al terminó de la final del Mundial 2026 se vivió un escándalo. Algunos jugadores de Argentina y España cruzaron golpes y empujones. Leandro Paredes fue el principal señalado, pero apareció el motivo por el cual FIFA podría sancionar a la selección española por el actuar de uno de sus futbolistas tras la victoria 1-0.

¡A los hechos! De un momento a otro, Paredes se pegó un pique corto cuando el partido había terminado y empujó por la espalda a Eric Gacía. Luego, llegó Gavi para defender a su compañero, pero también terminó en el suelo, tras un golpe de Paredes. En ese momento, arribó otro jugador de España que estuvo involucrado en la pelea.

Borja Iglesias entró a la pelea al término de la final del Mundial 2026, se le puso cara a cara a Leandro Paredes, y mientras intentaban separarlo le soltó un golpe en la cara a Cristian ‘Cuti’ Romermo. El Comité Disciplinario de la FIFA pasó a tener el argumento para sancionar a la Selección de España.

FIFA podría sancionar a España tras ganarle a Argentina por este motivo

Si el Comité Disciplinario de la FIFA considera que el golpe de Iglesias a Romero incumple el artículo 14, ‘Conducta incorrecta de los jugadores y oficiales’, se le aplicaría la sanción que describe el inciso ‘i’: “al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (se incluye propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido”. Además, la Real Federación Española de Fútbol también podrían ser sancionada al tener que pagar la multa que FIFA le pondría al delentero. Esta no sería inferior a 100 dólares ni superior a un millón de dólares.

En resumen

Borja Iglesias podría recibir una sanción de al menos tres partidos por agresión.

podría recibir una sanción de al menos por agresión. La FIFA contemplaría una multa de hasta un millón de dólares para España.

contemplaría una multa de hasta para España. Leandro Paredes inició el escándalo tras la victoria 1-0 de la selección española.