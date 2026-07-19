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Mundial 2026

El contundente gesto de Argentina, mientras España estaba levantando la Copa del Mundo

La polémica decisión de Argentina con España, mientras los nuevos campeones del mundo levantaban la Copa.

El contundente gesto de Argentina, mientras España levantaba la Copa del Mundial 2026
© GettyImages/ Edit BVEl contundente gesto de Argentina, mientras España levantaba la Copa del Mundial 2026

La Selección de Argentina tuvo una final durísima del Mundial 2026 y se quedó a pocos minutos de llegar a los penales para definir un nuevo campeón. El equipo de Scaloni se quedó muy cerca de levantar el bicampeonato, pero no lo pudo hacer.

No obstante, sobre el final se dio una imagen muy polémica y de la que todo el mundo está hablando. Los jugadores de Argentina se quedaron hasta que España levante el campeonato, pero sin ver a los españoles levantar la Copa como suele hacer el subcampeón.

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Los argentinos se posicionaron detrás de la tarima de los campeones y estaban agradeciendo a la hinchada por el gran apoyo que les dieron. Messi también ya rompió en llanto cuando recibió la medalla y quizás se dio cuenta de que era su último Mundial.

La Selección de España se llevó el segundo campeonato de su historia y al final se dio un importante choque entre algunos jugadores de España y también de Argentina. Sobre los minutos finales, el partido se terminó calentando.

Argentina estuvo muy lejos de competir ante la mejor selección del mundo, sin embargo, estuvo a 15 minutos de llevar el partido a los penales con un jugador menos en cancha. Los actuales campeones del mundo sufrieron mucho para entregar el trofeo.

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Una de las grandes dudas después de terminar este Mundial 2026 es el futuro de Lionel Messi. El 10 ya tiene 39 años y él mismo ha confirmado que este su último Mundial, aunque todavía no hay pronunciamiento oficial tras perder esta final ya en los últimos minutos.

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En síntesis:

  • La Selección de Argentina fue subcampeona del Mundial 2026 tras perder ante España.
  • El capitán Lionel Messi recibió la medalla de segundo lugar y lloró en la cancha.
  • El futbolista Lionel Messi cumplió 39 años y disputó su última Copa del Mundo.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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