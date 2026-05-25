Las palabras de Luis Díaz que no querían escuchar en Uzbekistán, RD Congo y Portugal antes del Mundial

Descubre cuáles fueron las palabras de Luis Díaz que Uzbekistán, RD Congo y Portugal no querían escuchar antes del Mundial 2026.

Punto final por todo lo alto para la primera temporada en Bayern Múnich. Luis Díaz cerró con una asistencia el primer año en el equipo alemán y, de inmediato, ya dijo unas palabras antes del Mundial 2026 que no querían escuchar los rivales de la Selección Colombia: Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

En contra de que lo dictan las leyes del fútbol, ‘Lucho’ Díaz no necesitó periodo de adaptación para romperla en el Bayern Múnich. En su primera temporada, el extremo no solo ganó tres títulos (Supercopa , Bundesliga y Copa de Alemania), también registró 26 goles y 23 asistencias. Terminó marcando un gol cada 157 minutos.

Al ver que Luis Díaz se volvió uno de los jugadores de confianza del entrenador Vincent Kompany y pocas veces tenía descanso, terminó jugando 4.060 minutos. La preocupación para los hinchas de la Selección Colombia es la condición en la que va a llegar al Mundial 2026. El mismo ‘Lucho’ se encargó de revelar el misterio.

El mensaje de Luis Díaz que no querían escuhar en Uzbekistán, RD Congo y Portugal

Díaz ganó 3 títulos en su primera temporada con Bayern. (Foto: Getty Images)

“Muy bien preparado, creo que con la temporada que obtuve y tuvimos estoy enérgicamente y fisicamente muy bien. Recuperar que va a ser importantísimo ahora. El profe (Kompany) creo que lo manejó bien también en ese sentido de dar descanso y nos necesitaban, teníamos que jugar. A mi me encanta jugar y hacer lo que me gusta. Ahora, pensar en la selección que va a ser un bonito sueño, un rato muy bonito para nosotros como selección, así que me prepararé de muy buena forma para conseguir el objetivo“, señaló Luis Díaz.

La publicación de Luis Díaz tras su tercer título con Bayern Múnich

Luis Díaz registró un pase gol en la victoria 3-0 ante Stuttgart en la final de la Copa de Alemania, Bayern Múnich consiguió el doblete (Bundesliga + DFB Pokal) y llegó la respectiva publicación para celebrar tres títulos en una gran primera temporada.

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Post de Luis Díaz tras ganar la Copa de Alemania. (Foto: Instagram / @luisdiaz19_)

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