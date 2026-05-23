Luis Díaz le reconoce a los rivales de Colombia cómo llega al Mundial tras los 3 títulos con Bayern

¿Pura jerarquía o una advertencia mundial? Luis Díaz le confiesa a los rivales de Colombia cómo llega tras ganar 3 títulos con Bayern.

No fue una primera temporada cualquiera… Luis Díaz la rompió toda en el primer año con el Bayern Múnich, cerró la campaña con un tercer título y no dudó en reconocerle a los rivales de la Selección Colombia, Uzbekistán, RD Congo y Portugal, cómo llega al Mundial 2026.

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A pesar de quedar eliminados en semifinales de la Champions League, Bayern Múnich no se cayó anímicamente y goleó 3-0 en la final de la DFB Pokal (Copa Alemania) al Stuttgart. ‘Lucho’ Díaz dijo presente en el marcador con un pase gol.

Transcurría el minuto 35 del segundo tiempo cuando Luis Díaz, en lugar de rematar al arcó, le dio un pase sobre el punto penal a Harry Kane y llegó a tres asistencias en la DFB Pokal. ‘Lucho’ sumó su tercer título en Bayern Múnich, Superliga, Bundesliga y Copa de Alemania, y le dejó claro a los rivales de la Selección Colombia que les espera un Díaz más motivado que nunca.

Luis Díaz le confiesa a los rivales de Colombia cómo llega al Mundial

Díaz registró una asistencia en la final de la DFB Pokal. (Foto: Getty Images)

“La describiría como espectacular porque para mí era un sueño ganar tantos títulos, ganar tres en la primera temporada es estupendo. Te imaginas muchas cosas cuando llegas a un nuevo club, trabajas para eso, pero cuando sucede la verdad que te llena de orgullo y alegría. Te da muchísimas más ganas para seguir haciendo lo que te gusta que es jugar al fútbol y conseguir muchísimos más. Estoy súper contento, trabajar más para lo que se viene que va a ser muy importante también”, afirmó Luis Díaz tras ganar su tercer título con Bayern Múnich.

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El próximo partido de Luis Díaz es con la Selección Colombia

La temporada de Luis Díaz con Bayern Múnich llegó a su fin con 47 contribuciones de gol (25 goles y 22 asistencias), ahora se unirá a la concentración de la Selección Colombia al Mundial 2026 y jugará algunos minutos en el partido amistoso ante Costa Rica del primero de junio a las 6:00 P.M. en el estadio ‘El Campín’ de Bogotá.

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