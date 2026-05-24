A pesar de los tres goles de Harry Kane, así Bayern Múnich puso por encima a Luis Díaz

¿Injusticia con el inglés o un premio al talento cafetero? Mira cómo Bayern Múnich puso a Luis Díaz por encima de los 3 goles de Harry Kane.

Harry Kane terminó la temporada por todo lo alto con tres goles en la final de la DFB Pokal (Copa de Alemania) y fue elegido la gran figura del tercer título del Bayern Múnich en la temporada 2025-26. Sin embargo, el equipo alemán sorprendió y puso por encima a Luis Díaz.

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Primero de cabeza, luego con una gran definición tras pase gol de ‘Lucho’ Díaz y, por último y no menos importante, de penal. Kane terminó con 9.2 puntos de calificación, según el portal ‘SofaScore’, en la victoria 3-0 ante Stuttgart y era más que lógico que se llevara gran parte de los reflectores… ¿O no?

Luis Díaz terminó su primera temporada en Bayern Múnich con una asistencia para el título de la DFB Pokal (Copa de Alemania) y llegó a un total de 49 contribuciones de gol: 26 anotaciones y 23 asistencias. Además, ‘Lucho’ conformó con Michael Olise una de las mejores duplas de extremos del mundo. Esto sería fundamental para superar a Harry Kane en los festejos.

Bayern Múnich puso por encima a Luis Díaz de Kane con esta publicación

Kane y Díaz llevan tres títulos juntos en Bayern. (Foto: Getty Images)

A pesar de que Harry Kane registró un hat-trick para el título en la DFB Pokal (Copa de Alemania), Bayern Múnich puso por encima a Luis Díaz con Michael Olise con una publicación que le gustó a más de 264.000 personas. “¡Deja de desplazarte! No verás una foto mejor hoy (23 de mayo)”, publicó la cuenta oficial del Bayern en Instagram.

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Post del Bayern para Díaz y Olise (Foto: Instagram / @fcbayern)

¿Quién anotó más goles en la temporada, Luis Díaz o Harry Kane?

Aquí hubo un claro ganador y hasta es un serio candidado a ganar el Balón de Oro 2026 dependiendo de cómo le vaya en el Mundial. Mientras Harry Kane anotó 61 goles en la temporada 2025-26, Luis Díaz registró 35 anotaciones menos al terminar con 26 goles en las competiciones que jugó con el Bayern Múnich: Supercopa, Bundesliga, Champions League y Copa de Alemania.

Encuesta¿Cuál fue la calificación de Harry Kane en la final de la Copa de Alemania? ¿Cuál fue la calificación de Harry Kane en la final de la Copa de Alemania? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen

Bayern Múnich destacó a Luis Díaz y Michael Olise en una publicación de Instagram, dándoles protagonismo por encima del triplete que marcó Harry Kane.

destacó a Luis Díaz y Michael Olise en una publicación de Instagram, dándoles protagonismo por encima del triplete que marcó Harry Kane. Harry Kane fue la gran figura de la final de la DFB Pokal al anotar tres goles, cerrando una brillante temporada con 61 anotaciones.

fue la gran figura de la final de la DFB Pokal al anotar tres goles, cerrando una brillante temporada con 61 anotaciones. Luis Díaz aportó una asistencia en la victoria 3-0 frente al Stuttgart y finalizó su campaña con un total de 26 goles y 23 asistencias.