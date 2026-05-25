OFICIAL: La Selección Colombia presenta su lista de 26 convocados para el Mundial 2026

La Selección Colombia presentó oficialmente su lista de convocados para el Mundial 2026.

Este lunes 25 de mayo se terminó la espera y finalmente fue revelada la lista de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Néstor Lorenzo salió a rueda de prensa y aclaró qué jugadores irán a la Copa del Mundo. Colombia debutará el próximo 17 de junio ante Uzbekistán:

La lista de convocados de la Selección Colombia

Estos son los 26 jugadores de la Selección Colombia que irán al Mundial 2026:

Arqueros:

Camilo Vargas

Álvaro Montero

David Ospina

Defensas:

Dávinson Sánchez

Yerry Mina

Jhon Lucumí

Daniel Muñoz

Santiago Arias

Johan Mojica

Deiver Machado

Willer Ditta

Mediocampistas:

Jefferson Lerma

Kevin Castaño

Jhon Arias

Juan Camilo Portilla

Jorge Carrascal

Richard Ríos

Gustavo Puerta

James Rodríguez

Juan Fernando Quintero

Jaminton Campaz

Delanteros:

Luis Díaz

Juan Camilo Hernández

Luis Suárez

Jhon Córdoba

Carlos Andrés Gómez

La convocatoria de la Selección Colombia. (Foto: ESPN)

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El calendario de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Así está el fixture de la Selección Colombia para el Mundial 2026, que inicia el próximo 11 de junio:

Uzbekistán vs Colombia (17/6)

Colombia vs RD Congo (23/6)

Colombia vs Portugal (27/6)