OFICIAL: La Selección Colombia presenta su lista de 26 convocados para el Mundial 2026

Este lunes 25 de mayo se terminó la espera y finalmente fue revelada la lista de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Néstor Lorenzo salió a rueda de prensa y aclaró qué jugadores irán a la Copa del Mundo. Colombia debutará el próximo 17 de junio ante Uzbekistán:
La lista de convocados de la Selección Colombia
Estos son los 26 jugadores de la Selección Colombia que irán al Mundial 2026:
Arqueros:
- Camilo Vargas
- Álvaro Montero
- David Ospina
Defensas:
- Dávinson Sánchez
- Yerry Mina
- Jhon Lucumí
- Daniel Muñoz
- Santiago Arias
- Johan Mojica
- Deiver Machado
- Willer Ditta
Rechazó a la Selección Colombia y ahora Cristhian Mosquera se lleva un durísimo golpe para el Mundial
Mediocampistas:
- Jefferson Lerma
- Kevin Castaño
- Jhon Arias
- Juan Camilo Portilla
- Jorge Carrascal
- Richard Ríos
- Gustavo Puerta
- James Rodríguez
- Juan Fernando Quintero
- Jaminton Campaz
Delanteros:
- Luis Díaz
- Juan Camilo Hernández
- Luis Suárez
- Jhon Córdoba
- Carlos Andrés Gómez
La convocatoria de la Selección Colombia. (Foto: ESPN)
El calendario de la Selección Colombia para el Mundial 2026
Así está el fixture de la Selección Colombia para el Mundial 2026, que inicia el próximo 11 de junio:
- Uzbekistán vs Colombia (17/6)
- Colombia vs RD Congo (23/6)
- Colombia vs Portugal (27/6)
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