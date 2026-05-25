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OFICIAL: La Selección Colombia presenta su lista de 26 convocados para el Mundial 2026

La Selección Colombia presentó oficialmente su lista de convocados para el Mundial 2026.

La Selección Colombia presentó su lista para jugar en el Mundial 2026.
© GettyImages/ Edit BVLa Selección Colombia presentó su lista para jugar en el Mundial 2026.

Este lunes 25 de mayo se terminó la espera y finalmente fue revelada la lista de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Néstor Lorenzo salió a rueda de prensa y aclaró qué jugadores irán a la Copa del Mundo. Colombia debutará el próximo 17 de junio ante Uzbekistán:

La lista de convocados de la Selección Colombia

Estos son los 26 jugadores de la Selección Colombia que irán al Mundial 2026:

Arqueros:

  • Camilo Vargas
  • Álvaro Montero
  • David Ospina

Defensas:

  • Dávinson Sánchez
  • Yerry Mina
  • Jhon Lucumí
  • Daniel Muñoz
  • Santiago Arias
  • Johan Mojica
  • Deiver Machado
  • Willer Ditta
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Mediocampistas:

  • Jefferson Lerma
  • Kevin Castaño
  • Jhon Arias
  • Juan Camilo Portilla
  • Jorge Carrascal
  • Richard Ríos
  • Gustavo Puerta
  • James Rodríguez
  • Juan Fernando Quintero
  • Jaminton Campaz

Delanteros:

  • Luis Díaz
  • Juan Camilo Hernández
  • Luis Suárez
  • Jhon Córdoba
  • Carlos Andrés Gómez
La convocatoria de la Selección Colombia. (Foto: ESPN)

La convocatoria de la Selección Colombia. (Foto: ESPN)

El calendario de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Así está el fixture de la Selección Colombia para el Mundial 2026, que inicia el próximo 11 de junio:

  • Uzbekistán vs Colombia (17/6)
  • Colombia vs RD Congo (23/6)
  • Colombia vs Portugal (27/6)

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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