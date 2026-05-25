Rechazó a la Selección Colombia y ahora Cristhian Mosquera se lleva un durísimo golpe para el Mundial

El defensa de Arsenal venía de ser campeón de la Premier League y de tener minutos con Mikel Arteta.

Este lunes 25 de mayo de 2026 se presentó oficialmente la lista de la Selección España para ir al Mundial 2026. Donde se destaca la ausencia del defensa de raíces colombianas campeón con Arsenal de la Premier League, Cristhian Mosquera.

El central hace poco había rechazado jugar para la Selección Colombia y fue convocado para los amistosos de marzo con la mayor de la Selección de España. Parecía todo encaminado para jugar en el Mundial 2026 con ‘La Roja’, pero Luis de la Fuente lo dejó fuera.

Mosquera venía teniendo minutos en el Arsenal campeón de la Premier League y había demostrado una gran polivalencia como lateral por la derecha y también como central. Pero el seleccionador español decidió respetar su base y no lo llevó a la Copa del Mundo.

Duro golpe para un Mosquera que se veía jugando el Mundial 2026 y tras sus polémica decisión ahora incluso se quedó sin chance en la Selección Colombia, puesto que, Lorenzo ya no lo convocará. El central se quedó sin la chance de disputar la Copa del Mundo.

Mosquera no jugará el Mundial 2026 con España. (Foto: GettyImages)

España es el máximo candidato para llegar a ser campeón del mundo, por lo cual, Mosquera no solo pierde la chance de jugar un Mundial, sino que también la eventual probabilidad de ser coronado. El central seguirá en Arsenal durante la siguiente temporada.

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Los números de Cristhian Mosquera en esta temporada

En toda la temporada con Arsenal, Cristhian Mosquera jugó un total de 34 partidos entre todas las competencias. Fue campeón de la Premier League y es finalista en Champions, donde es muy seguro que tenga minutos. Estuvo en cancha ya más de 1.900 minutos.

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