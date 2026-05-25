Tras ser campeón de la Premier League: el equipo que ofertaría por Piero Hincapié

Arsenal ya podría escuchar ofertas por el ecuatoriano, después de finalmente ser campeón de la Premier League.

Piero Hincapié fue campeón de la Premier League y aunque se reveló que se quedará en Arsenal, el futuro del jugador ecuatoriano puede tomar un nuevo giro. El central tricolor tenía a un equipo interesado como el Galatasaray, que ahora sí ya podría presentar una oferta.

Hace dos semanas se revelaba que un nuevo equipo iba por Piero Hincapié como el Galatasaray. El club turco preguntó por el ecuatoriano, y de acuerdo a la información de Mekteb-i Gala, el Arsenal habría respondido que escucharía ofertas por el ecuatoriano tras ganar el título.

Por lo cual, ahora ya con la Premier League en el bolsillo, Hincapié podría recibir ofertas de cualquier equipo, aunque primero Arsenal debe comprarlo. Aunque también se ve muy complicado que el ecuatoriano decida abandonar el Norte de Londres.

Otro equipo con el que se viene relacionando a Hincapié es Chelsea, sin embargo, al momento es casi imposible que ese fichaje se acabe concretando, pese a la cercanía con Xabi Alonso. Sobre todo, porque Arsenal no estaría dispuesto a reforzar a un rival directo.

Piero Hincapié es campeón de la Premier con Arsenal. (Foto: GettyImages)

Aunque ofertas no faltarían y Arsenal necesita vender a nuevos jugadores se ve casi imposible que los ‘Gunners’ se deshagan de Piero Hincapié. El ecuatoriano ha entrado muy bien en el equipo y Arteta quiere que el futbolista se quede por más años en Londres.

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Los números de Piero Hincapié en Arsenal

En esta temporada con Arsenal, Piero Hincapié jugó un total de 38 encuentros. El ecuatoriano marcó 1 gol y dio 2 asistencias. Sumó 2.500 minutos en cancha y fue uno de los grandes protagonistas del campeonato ‘Gunner’ después de 22 años.

¿Cuánto pagaría Arsenal por Piero Hincapié?

Arsenal tiene una obligación de compra sobre Piero Hincapié y esta sería por más de 50 millones de euros. Una vez que se concrete ese fichaje, es cuando se deberá decidir el futuro del ecuatoriano. Todo esto sería después de la Copa del Mundo.

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En síntesis:

Galatasaray ha iniciado contactos formales para fichar a Piero Hincapié , luego de que el Arsenal se mostrara abierto a escuchar ofertas tras coronarse campeón de la Premier League.

ha iniciado contactos formales para fichar a , luego de que el Arsenal se mostrara abierto a escuchar ofertas tras coronarse campeón de la Premier League. Más de 50 millones de euros es la cifra que el Arsenal deberá abonar primero para hacer efectiva la obligación de compra por el central ecuatoriano, antes de decidir su futuro tras el Mundial 2026.

es la cifra que el Arsenal deberá abonar primero para hacer efectiva la obligación de compra por el central ecuatoriano, antes de decidir su futuro tras el Mundial 2026. Un gol y dos asistencias en 38 partidos son las estadísticas de Hincapié en la temporada del título, donde sumó 2.500 minutos y se consolidó como pieza clave en el esquema de Mikel Arteta.