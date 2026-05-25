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Néstor Lorenzo confirma la lista de la Selección Colombia: Cómo ver la rueda de prensa

Néstor Lorenzo confirmará la lista de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Cómo ver la rueda de prensa del anuncio de los convocados de Colombia al Mundial
© GettyImages/ Edit BVCómo ver la rueda de prensa del anuncio de los convocados de Colombia al Mundial

Este lunes 25 de mayo de 2026 se conocerá finalmente la lista mundialista de la Selección Colombia. Néstor Lorenzo saldrá a rueda de prensa para revelar a los 26 jugadores que llegarán a la Copa del Mundo desde las 11H45.

¿Cómo ver la rueda de prensa de Néstor Lorenzo?

La rueda de prensa de la Selección Colombia se podrá ver por el canal de YouTube de la Federación Colombia de Fútbol. Inicialmente, el evento comenzaría a las 11H00, pero fue movido a las 11H45.

En televisión la conferencia de prensa de Néstor Lorenzo también se podrá ver por la señal de ESPN en los diferentes planes de Disney+.

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FechaPartidoHora (COL)SedeEstadio
Miércoles 17 de junioUzbekistán vs. Colombia9:00 p. m.Ciudad de MéxicoEstadio Azteca / Banorte
Martes 23 de junioColombia vs. RD Congo9:00 p. m.GuadalajaraEstadio Akron
Sábado 27 de junioColombia vs. Portugal6:30 p. m.Miami, Estados UnidosHard Rock Stadium

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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