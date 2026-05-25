Néstor Lorenzo confirma la lista de la Selección Colombia: Cómo ver la rueda de prensa

Néstor Lorenzo confirmará la lista de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Este lunes 25 de mayo de 2026 se conocerá finalmente la lista mundialista de la Selección Colombia. Néstor Lorenzo saldrá a rueda de prensa para revelar a los 26 jugadores que llegarán a la Copa del Mundo desde las 11H45.

¿Cómo ver la rueda de prensa de Néstor Lorenzo?

La rueda de prensa de la Selección Colombia se podrá ver por el canal de YouTube de la Federación Colombia de Fútbol. Inicialmente, el evento comenzaría a las 11H00, pero fue movido a las 11H45.

En televisión la conferencia de prensa de Néstor Lorenzo también se podrá ver por la señal de ESPN en los diferentes planes de Disney+.

El calendario de Colombia para el Mundial 2026:

Así quedó el calendario con el que jugará la Selección Colombia en el Mundial 2026:

Fecha Partido Hora (COL) Sede Estadio Miércoles 17 de junio Uzbekistán vs. Colombia 9:00 p. m. Ciudad de México Estadio Azteca / Banorte Martes 23 de junio Colombia vs. RD Congo 9:00 p. m. Guadalajara Estadio Akron Sábado 27 de junio Colombia vs. Portugal 6:30 p. m. Miami, Estados Unidos Hard Rock Stadium