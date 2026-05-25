Se filtró la lista de convocados de Colombia al Mundial 2026 que tenía a Sebastián Villa

Conoce los detalles de la polémica lista de convocados filtrada de la Selección Colombia para el Mundial 2026 que incluía a Sebastián Villa.

De un momento a otro, la conferencia de prensa en la que Néstor Lorenzo iba a presentar a los 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026 se retrasó más de 45 minutos. ¿Aquí pasó algo? De inmediato apareció el nombre de Sebastián Villa con un lista que se había filtrado horas antes de la oficial.

Cuando Lorenzo dio la prelista de los 55 jugadores que la FIFA obliga para el Mundial 2026 el nombre de Villa causó gran revuelo porque, a pesar de un buen nivel con Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores 2026, fue juzgado por violencia de generó y tuvo una causa por abuso sexual con acceso carnal, que no terminó en condena por un acuerdo entre el jugador y la denunciante Tamara Doldán.

Según informó el periodista Germán García Grova del canal TyC Sports, Néstor Lorenzo había solicitado que Independiente Rivadavia liberara a Sebastián Villa desde el 21 de mayo para que viajara a Bogotá y se pusiera a dispocisión de la Selección Colombia. Entonces… ¿Estaba listo para ir con la ‘Tricolor’ al Mundial 2026?

La lista de Colombia al Mundial 2026 en la que aparecía Sebastián Villa

Sebastián Villa no jugará con Colombia en el Mundial. (Foto: Getty Images y archivo particular)

Unas horas antes de que se publicara la convocatoria oficial de la Selección Colombia al Mundial 2026, el periodista Alexis Rodríguez publicó la lista en la que salía Villa: Camilo Vargas, Álvaro Montero David Ospina; Daniel Muñoz, Santiago Aria, Dávinson Sanchez, Yerry Mina, Jhon Lucumi, Jhohan Romaña, Johan Mojica, Devier Machado; Jefferson Lerma, Gustavo, Puerta, Richard Rios, Juan Camilo Portilla, Jhon Arias, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Juanfer Quintero, Jáminton Campaz, Johan Carbonero; Luis Díaz, Sebastián Villa, Luis Suárez, Jhon Córdoba y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

Luego, el comunicador del canal Win Sports señaló que “la cita se retrasó. ¿Hubo un cambio? Porque en mi lista estaba Sebastián Villa, pero en la lista final no aparece. Llamativo el retraso de la rueda prensa, y no un retraso de 15 o 20, más de una hora retrasado. ¿Vino un llamado de arriba? ¿Hubo un cambio? (…) Para mí Villa hasta las 8 o 9 de la mañana era el convocado, después viene ese retraso llamativo“.

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Los delanteros que convocó Néstor Lorenzo para no llevar a Sebastián Villa al Mundial 2026

Ante la ausencia de Sebastián Villa, Néstor Lorenzo tendrá disponibles a los siguientes 6 delanteros de la Selección Colombia para el Mundial 2026:

Luis Díaz

Juan Camilo Hernández

Luis Suárez

Jhon Córdoba

Carlos Andrés Gómez

Jáminton Campaz.

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En resumen

Sebastián Villa quedó fuera de la lista oficial de la Selección Colombia para el Mundial 2026, a pesar de haber aparecido en una convocatoria filtrada horas antes.

quedó fuera de la lista oficial de la Selección Colombia para el Mundial 2026, a pesar de haber aparecido en una convocatoria filtrada horas antes. Más de 45 minutos se retrasó la rueda de prensa de Néstor Lorenzo, lo que desató rumores sobre un posible cambio de última hora por un “llamado de arriba”.

se retrasó la rueda de prensa de Néstor Lorenzo, lo que desató rumores sobre un posible cambio de última hora por un “llamado de arriba”. Seis delanteros, encabezados por Luis Díaz y Jhon Córdoba, fueron los elegidos finalmente por el entrenador argentino para el frente de ataque.