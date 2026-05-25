Se confirmaron los 26 convocados de la Selección Colombia que irán al Mundial 2026. Y aunque la hinchada quedó muy contenta, también se revelaron grandes ausencias que no irán a la Copa del Mundo con ‘La Sele’, por decisión de Néstor Lorenzo.
Los ausentes de la Selección Colombia
Entre los grandes nombres que se quedaron fuera de la lista de la Selección Colombia se destacan los siguientes jugadores:
- Kevin Mier
- Álvaro Angulo
- Yerson Mosquera
- Juan David Cabal
- Carlos Cuesta
- Nelson Deossa
- Yaser Asprilla
- Johan Carbonero
- Sebastián Villa
- Rafael Santos Borré
- Jhon Durán
Algunos jugadores se habían filtrado en una lista final, pero Lorenzo demostró que no era así y los dejó afuera. Estos jugadores tendrán que esperar hasta el ciclo al Mundial 2030 para tener una nueva chance en el equipo nacional y meterse a jugar en el Mundial.
Los convocados de Colombia al Mundial 2026. (Foto: @FCFSeleccionCol)
¿Lorenzo quería llevar a Sebastián Villa?
Toda Colombia impactada: Néstor Lorenzo no deja claro su futuro en la Selección después del Mundial
En las últimas semanas salieron importantes rumores sobre la “no convocatoria” de Sebastián Villa. Se había revelado que Lorenzo lo quería en la Copa del Mundo, pero al final de la Federación Colombiana no. No se sabe qué pasó, pero el jugador no va.
Kevin Mier se quedó por Ospina
Aunque Mier es uno de los arqueros con más proyección el fútbol colombiano, se acabó quedando fuera de la lista, por David Ospina. El experimentado arquero de Atlético Nacional va al Mundial, al tercero de su carrera.
Santos Borré y Jhon Durán afuera
Dos delanteros que venían haciendo minutos con la Selección Colombia y se especuló hasta el último minuto por su convocatoria, finalmente no entraron. Durán por su irregularidad, mientras que con Santos Borré no queda claro los motivos de su ausencia.
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En síntesis:
- Kevin Mier y Jhon Durán encabezan la lista de ausencias notables en la convocatoria definitiva de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026, junto a figuras como Yaser Asprilla y Yerson Mosquera.
- David Ospina le ganó la partida a Mier por el puesto de tercer arquero; el veterano portero de Atlético Nacional disputará así la tercera Copa del Mundo de su carrera.
- Sebastián Villa y Rafael Santos Borré también quedaron fuera del listado final, descartando los rumores sobre una posible imposición del cuerpo técnico para incluir al delantero de Independiente Rivadavia.