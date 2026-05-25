Rafael Santos Borré, Kevin Mier, Jhon Durán y otros encabezan las grandes ausencias de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Se confirmaron los 26 convocados de la Selección Colombia que irán al Mundial 2026. Y aunque la hinchada quedó muy contenta, también se revelaron grandes ausencias que no irán a la Copa del Mundo con ‘La Sele’, por decisión de Néstor Lorenzo.

Los ausentes de la Selección Colombia

Entre los grandes nombres que se quedaron fuera de la lista de la Selección Colombia se destacan los siguientes jugadores:

Kevin Mier

Álvaro Angulo

Yerson Mosquera

Juan David Cabal

Carlos Cuesta

Nelson Deossa

Yaser Asprilla

Johan Carbonero

Sebastián Villa

Rafael Santos Borré

Jhon Durán

Algunos jugadores se habían filtrado en una lista final, pero Lorenzo demostró que no era así y los dejó afuera. Estos jugadores tendrán que esperar hasta el ciclo al Mundial 2030 para tener una nueva chance en el equipo nacional y meterse a jugar en el Mundial.

Los convocados de Colombia al Mundial 2026. (Foto: @FCFSeleccionCol)

¿Lorenzo quería llevar a Sebastián Villa?

En las últimas semanas salieron importantes rumores sobre la “no convocatoria” de Sebastián Villa. Se había revelado que Lorenzo lo quería en la Copa del Mundo, pero al final de la Federación Colombiana no. No se sabe qué pasó, pero el jugador no va.

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Kevin Mier se quedó por Ospina

Aunque Mier es uno de los arqueros con más proyección el fútbol colombiano, se acabó quedando fuera de la lista, por David Ospina. El experimentado arquero de Atlético Nacional va al Mundial, al tercero de su carrera.

Santos Borré y Jhon Durán afuera

Dos delanteros que venían haciendo minutos con la Selección Colombia y se especuló hasta el último minuto por su convocatoria, finalmente no entraron. Durán por su irregularidad, mientras que con Santos Borré no queda claro los motivos de su ausencia.

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En síntesis:

Kevin Mier y Jhon Durán encabezan la lista de ausencias notables en la convocatoria definitiva de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026, junto a figuras como Yaser Asprilla y Yerson Mosquera.

encabezan la lista de ausencias notables en la convocatoria definitiva de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026, junto a figuras como Yaser Asprilla y Yerson Mosquera. David Ospina le ganó la partida a Mier por el puesto de tercer arquero; el veterano portero de Atlético Nacional disputará así la tercera Copa del Mundo de su carrera.

le ganó la partida a Mier por el puesto de tercer arquero; el veterano portero de Atlético Nacional disputará así la tercera Copa del Mundo de su carrera. Sebastián Villa y Rafael Santos Borré también quedaron fuera del listado final, descartando los rumores sobre una posible imposición del cuerpo técnico para incluir al delantero de Independiente Rivadavia.