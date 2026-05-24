“Ni arriesgando”: La primicia sobre la posible lesión de Messi antes del Mundial

¿Forzó la máquina a puertas del torneo? Conoce la primicia sobre la posible lesión de Lionel Messi y su riesgo para el Mundial 2026.

De un momento a otro, Messi empezó a ser tendencia en el mundo entero. Seguramente, fue por un golazo o una gran asistencia. No, en esta ocasión no. El ’10’ argentino pidió el cambio en la victoria de Inter Miami ante Philadelphia Union y ya salió la primicia sobre una posible lesión antes del Mundial 2026.

Luego de dos pases gol todo apuntaba a que Lionel Messi sería una de las figuras del triunfo de Inter Miami 6-4 contra Philadelphia Union del 24 de mayo, pero esto cambio cuando el ’10’ argentino empezó a tocarse una y otra vez el músculo isquiotibial de la pierna izquierda.

“Ni arriesgando”: La primicia sobre la posible lesión de Leo Messi

“Leo Messi pidió el cambio de manera preventiva porque se le cargó el isquiotibial. No tiene lesión muscular. No siguió cargando la zona ni arriesgando“, publicó en X el periodista Gastón Edul, del canal TyC Sports.

En resumen