“Ni arriesgando”: La primicia sobre la posible lesión de Messi antes del Mundial

De un momento a otro, Messi empezó a ser tendencia en el mundo entero. Seguramente, fue por un golazo o una gran asistencia. No, en esta ocasión no. El ’10’ argentino pidió el cambio en la victoria de Inter Miami ante Philadelphia Union y ya salió la primicia sobre una posible lesión antes del Mundial 2026.
Luego de dos pases gol todo apuntaba a que Lionel Messi sería una de las figuras del triunfo de Inter Miami 6-4 contra Philadelphia Union del 24 de mayo, pero esto cambio cuando el ’10’ argentino empezó a tocarse una y otra vez el músculo isquiotibial de la pierna izquierda.
“Ni arriesgando”: La primicia sobre la posible lesión de Leo Messi
“Leo Messi pidió el cambio de manera preventiva porque se le cargó el isquiotibial. No tiene lesión muscular. No siguió cargando la zona ni arriesgando“, publicó en X el periodista Gastón Edul, del canal TyC Sports.
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En resumen
- Lionel Messi pidió el cambio de forma preventiva tras sentir una carga en el isquiotibial.
- Gastón Edul, periodista de TyC Sports, confirmó en X que el argentino no tiene lesión muscular.
- Inter Miami logró la victoria en un partido donde el ’10’ decidió salir para no arriesgarse previo al Mundial.