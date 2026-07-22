Primer mensaje de Infantino tras la victoria de España en la final del Mundial 2026

Gianni Infantino no rompe el silencio como presidente de la FIFA tras una final marcada por la polémica. En tiempos de teorías conspirativas por las redes sociales y cuando todavía España se encuentra de festejos por la consecución de la Copa del Mundo, el actual presidente del máximo ente del fútbol mundial tuvo su primer mensaje en redes sociales alrededor del triunfo de los dirigidos por Luis De La Fuente en Nueva Jersey.

“Dieciséis años después de levantar el trofeo en Sudáfrica, España vuelve a proclamarse campeona de la Copa Mundial de la FIFA. El fútbol tiene un nuevo capítulo dorado que celebrar, y este logro será recordado por generaciones. Festejen con sus familias, su afición y su país. Se han ganado un lugar en la historia del fútbol”, palabras de Infantino en las últimas horas para consagrar a los europeos con su segunda edición de la Copa del Mundo.

No fue una final exenta de política ni tampoco todo el torneo. Desde las decisiones alrededor de los árbitros deportados e igualmente federaciones como Irán, la Copa del Mundo del año 2026 no solamente será recordada por ser la primera con 48 selecciones presentes. Infantino saca pecho del éxito comercial y también moral de darle más oportunidades a las naciones que no son del primer o segundo escalafón en el fútbol de selecciones de primer nivel.

“La expansión a 48 equipos ha demostrado que dar a más países la oportunidad de competir solo fortalece la Copa del Mundo… Nuevas naciones han inspirado a millones de personas, historias inolvidables han cautivado los corazones en todo el mundo y el fútbol ha demostrado una vez más que es un idioma universal”, más reflexiones de un Infantino orgulloso del trabajo realizado por la FIFA en estas semanas.

Infantino elogioso con España tras la victoria ante Argentina: GETTY

Fue el primer mensaje del presidente del máximo ente del fútbol mundial alrededor de la final. Todo ello en tiempos donde el planeta fútbol despidió a una generación de cracks comandada por Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, que no volverán a disputar el gran torneo salvo giro de 180°. Gianni felicita a España por la segunda estrella.

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FIFA ya trabaja en el Mundial de 64 equipos

Lo confirmó el mismísimo presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Por medio de sus redes sociales, el mandamás de nuestro lado del mundo avaló que espera que la próxima edición de la Copa del Mundo tenga incluso más participantes. La trama tiene que estudiarse y certificarse más pronto que tarde por cuestiones de calendario y organización de las sedes.

“Trabajamos para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones en homenaje al Centenario de la Copa del Mundo. El fútbol de selecciones crece cuando se abre al mundo. La expansión a 48 equipos demostró que una mayor participación genera más oportunidades, impulsa el desarrollo del fútbol y convierte al Mundial en una verdadera fiesta global. El Centenario nos brinda una oportunidad histórica para Creer en Grande. Que la Copa del Mundo sea la celebración más grande que haya conocido el fútbol”, comentaba Domínguez vía Twitter.

Datos claves

Gianni Infantino felicitó a España por ganar la Copa Mundial en Nueva Jersey.

felicitó a España por ganar la Copa Mundial en Nueva Jersey. El presidente de FIFA celebró la expansión a 48 equipos en este certamen.

en este certamen. Alejandro Domínguez confirmó que se evalúa un Mundial con 64 selecciones para 2030.