La UEFA va con todo contra FIFA y verían a este presidente como el posible reemplazo de Infantino

El futuro de Infantino empieza a estar en serías dudas en la FIFA y la UEFA vería a otro candidato para reemplazarlo.

La propuesta de la FIFA sobre vender acciones de una empresa minoritaria que pasaría a controlar el Mundial, sigue causando diferentes reacciones en el mundo. Ya la UEFA se plantó ante esta chance y avisó que no irán a ningún torneo FIFA si esta propuesta se mantiene.

Tal es la molestia de la UEFA por esta postura de Infantino, que ahora desde Político y RT revelan que en Europa ya empiezan a buscar a candidato para competir en las elecciones del siguiente año de FIFA, contra el actual presidente. El apuntado sería un conocido de todo el fútbol europeo.

El candidato que verían en la UEFA es Nasser al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain en Francia, y principal de la Confederación Europea de Clubes de Fútbol (EFC). La intención de UEFA sería pelear directamente con Infantino, que ya anunció se presentará en marzo.

Nasser al-Khelaifi no deja de ser un candidato polémico en UEFA, pero que en los últimos años ha venido cambiando el paradigma sobre su imagen con lo trabajado en el PSG. Además, también cuenta con el gran apoyo de Qatar, sede del Mundial en 2022.

Nasser al-Khelaifi sería un candidato de UEFA para la FIFA. (Foto: GettyImages)

Desde la FIFA no se han expresado ante esta situación y aún su propuesta de fondos privados se mantendría. No obstante, se espera importantes cambios para las siguientes semanas, después de lo que supone este gran escándalo y “boicot” de la UEFA.

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Las polémicas de Infantino en el Mundial 2026 que hicieron enojar a UEFA

Durante la Copa del Mundo 2026 hubo varias polémicas con Infantino. El presidente se mostró muy cercano al presidente Donald Trump que reveló que con una llamada le quitaron la roja a un jugador de Estados Unidos. Varios miembros de cuerpos técnicos y hasta un árbitro no pudieron jugar la Copa del Mundo. Las pausas de hidratación y muchos cambios más que no gustaron.

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