La Selección de Ecuador es mucho más cara que la Selección de México en el Mundial 2026.

La Selección de Ecuador tiene uno de los equipos más importantes del Mundial 2026 y eso hace que también sea uno de los más caros del torneo. Para el partido contra México en el Mundial 2026, el equipo nacional también llega con un precio muy superior a su rival.

De acuerdo a la información de Transfermarkt, la Selección de Ecuador tiene un precio de 368.70 millones. El equipo tricolor es mucho más caro que sus rivales, y eso también explica el momento actual que está viviendo cada una de las selecciones.

Por otro lado, la Selección de México apenas tiene un valor de 191.85 millones. La distancia en precios de jugadores y de equipo es abismal ahora mismo. Algo que en la década anterior era casi imposible para ‘La Tri’ y ahora parece muy normal.

Es la segunda vez en esta de Copa del Mundo, que Ecuador se enfrentará a un rival con un precio de mercado más bajo que el suyo. Ya en la fase de grupos se estuvo midiendo a Curazao al cual solo Moisés Caicedo ya lo superaba en el valor de mercado.

El valor de mercado de México. (Foto: Captura de pantalla)

Este es otro factor que le da a Ecuador una motivación para vencer a México en esta Copa del Mundo. Ambos equipos ven con optimismo esta llave de 16avos de final y hay muchas chances de que se dé un partido muy movido y abierto en el estadio Azteca.

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El jugador más caro de Ecuador vs el más caro de México

El jugador más caro de la Selección de Ecuador actualmente es Moisés Caicedo que cuesta ya 100 millones de dólares. Mientras que el más caro de México es Santiago Giménez de apenas 18 millones de dólares. Una abismal diferencia entre los referentes.

¿A qué hora es el partido de Ecuador contra México por el Mundial 2026?

El partido entre México y Ecuador por los 16avos del Mundial 2026 comenzará desde las 20H00 (EC) de este martes, 30 de junio de 2026. Se espera que ambos equipos salgan a la cancha con sus mejores nombres.

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En síntesis:

La Selección de Ecuador ostenta un valor de mercado cotizado en 368.70 millones de euros.

ostenta un valor de mercado cotizado en de euros. La Selección de México tiene un precio de plantilla tasado en 191.85 millones de euros.

tiene un precio de plantilla tasado en de euros. El compromiso eliminatorio se jugará este martes 30 de junio de 2026 en el estadio Azteca.