La insólita “ventaja” que tendría la Selección de México para jugar contra Ecuador en el Mundial 2026

Hay otro factor que afecta considerablemente el rendimiento de Ecuador para jugar contra México en el Mundial 2026.

La Selección de México aparece como un duro rival para Ecuador en el Mundial 2026 después de que se confirmara este duelo en los 16avos de final. Sin embargo, ahora también hay una “insólita ventaja” que tendrá el equipo local contra ‘La Tri’.

Hace pocos años para Ecuador no era un problema, pero ahora para jugar contra México en los 16avos del Mundial 2026 la altura sí es un factor a tomar en cuenta. El equipo de Beccacece se ha caracterizado en estos meses por alejarse de estas condiciones y ahora le tocará jugar a más 2 mil metros sobre el nivel del mar.

En redes sociales se ha viralizado que la Selección de Ecuador viene entrenando en Columbus a 240 metros sobre el nivel del mar, mientras que tendrá que jugar contra México en el estadio Ciudad de México (Azteca) a 2.240 metros sobre el nivel del mar.

En otros momentos la altura no era un problema para los jugadores de Ecuador, que hacían de local en Quito, pero ya con Beccacece en el final de las Eliminatorias, el equipo nacional abandonó Quito para jugar al nivel del mar. Además, ahora mismo los jugadores de Ecuador no están familiarizados con estas condiciones.

La diferencia de altura para Ecuador. (Foto: @365ScoresMX)

A este factor también se le tiene que agregar otros elementos como la localía de México; puesto que, en este encuentro se espera una gran cantidad de aficionados locales, después de que a Ecuador solo le correspondiera más de 6 mil entradas. ‘El Tri’ también lleva más de 35 días entrenando en estas condiciones.

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¿A qué hora jugará Ecuador contra México y qué canal lo pasa?

El partido de la Selección de Ecuador contra México comenzará desde las 20H00 (EC) de este martes 30 de junio de 2026. El encuentro tendrá varias opciones de TV para verlo:

DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas y Disney+ Premium.

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En síntesis:

La Selección de Ecuador entrenó a 240 metros de altura antes de enfrentar a México.

entrenó a 240 metros de altura antes de enfrentar a México. El partido de 16avos de final se disputará en el estadio Azteca a 2.240 metros.

a 2.240 metros. El encuentro contra el combinado azteca se jugará el martes 30 de junio de 2026.