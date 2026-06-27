No solo Manchester United: el otro equipo grande que también quiere fichar a Pedro Vite

Pedro Vite apareció en el radar de un grande de Sudamérica para un posible fichaje.

Tras su gran Mundial en este 2026, Pedro Vite se metió en planes de grandes equipos del fútbol internacional. Uno de los más interesados fue el Manchester United, pero ahora también el ecuatoriano aparece en el radar de otro equipo extranjero.

De acuerdo a la revelación de Joaquín Saavedra uno de los equipos que está interesado en Pedro Vite es Racing de Avellaneda. El equipo argentino está encantado con el rendimiento del ecuatoriano y lo quiere fichar en esta nueva temporada.

Manchester United también enviaría emisarios en las próximas horas para que sigan al jugador ecuatoriano. No obstante, no hay nada cerrado ni oferta sobre la mesa. Pumas de la UNAM es el dueño de su pase y solo escucharía ofertas de Europa por el ecuatoriano.

Tras sus buenos rendimientos en los últimos años, varios aficionados han pedido que Pedro Vite se mude a jugar en el extranjero y dé ese salto a Europa que ya se merece. Cuando dejó la MLS se especuló con su llegada a la Roma o Benfica, pero no se dio ningún fichaje.

Pedro Vite es titular y figura en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

En esta Copa del Mundo, Pedro Vite ha demostrado ser el acompañamiento perfecto para Moisés Caicedo. Sin embargo, el jugador ecuatoriano también aprovechó el Mundial para mostrar sus grandes características ofensivas que lo han llevado a destacar en la Copa del Mundo.

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El valor de mercado de Pedro Vite

Pedro Vite ahora mismo tiene un valor de mercado de 6 millones de euros, de acuerdo a Transfermarkt. El ecuatoriano estuvo cerca de ser campeón con PUMAS en este semestre, pero no se le dio. El Mundial es su gran vitrina y en los 16avos se podría enfrentar a México, país donde juega.

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