Tras su gol a Alemania en el Mundial 2026: Flamengo tomó una sorpresiva decisión con Gonzalo Plata

Flamengo decidió el futuro de Gonzalo Plata y sorprendió a todos con esta noticia.

Gonzalo Plata llegaba a este Mundial 2026 en medio de toda la polémica que representaba su carrera en Flamengo. Antes de comenzar la Copa del Mundo se había revelado que la intención del ‘Fla’ era ya no contar con el jugador ecuatoriano y ponerlo a la venta.

No obstante, el buen desarrollo de Gonzalo Plata lo acabó cambiando todo en esta Copa del Mundo. El delantero ecuatoriano es prioridad para el club y se ha confirmado que Flamengo no lo venderá al menos hasta finales de año, según informó BandSports.

El delantero ecuatoriano es uno de los jugadores más importantes de ‘La Tri’ en esta Copa del Mundo y viene llamando la atención de diferentes equipos en Europa. Sin embargo, el Fla lo quiere mantener al menos hasta finales de año y jugar con él en la Copa Libertadores.

Clubes como el Besiktas mandaron a sus ojeadores a los partidos de Ecuador para seguir a Gonzalo Plata. Flamengo ya antes había revelado que ellos venderían a Plato solo si llega una oferta superior a los 20 millones de euros. Tras este buen Mundial, el valor podría cambiar.

Plata marcó el gol de la victoria ante Alemania. (Foto: GettyImages)

Ahora mismo, Gonzalo Plata se perfila para seguir siendo titular en la Selección de Ecuador y un jugador clave en las siguientes rondas que deba jugar ‘La Tri’ en este Mundial. El delantero también es uno de los jugadores más protegidos por Sebastián Beccacece.

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Los números de Gonzalo Plata en este Mundial

En esa Copa del Mundo con la Selección de Ecuador, Gonzalo Plata ha jugado un total de 3 partidos, sumando en cancha 270′ minutos, puesto que, lo jugó todo con ‘La Tri’. El delantero marcó 1 gol y ha sido el jugador más peligroso en todo el torneo.

El valor de mercado de Gonzalo Plata

Ahora mismo, Gonzalo Plata tiene un valor de mercado de 9 millones de euros. El jugador ecuatoriano también firmó una cláusula de salida de más de 20 millones de euros en Flamengo, ese sería el valor al que se remite su club para una posible venta.

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En síntesis:

El delantero Gonzalo Plata es titular y sumó 270 minutos en este Mundial 2026.

es titular y sumó 270 minutos en este Mundial 2026. Flamengo decidió no vender al futbolista ecuatoriano al menos hasta finales de año.

decidió no vender al futbolista ecuatoriano al menos hasta finales de año. El club brasileño fijó una cláusula de salida superior a 20 millones de euros.