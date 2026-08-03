Tras su gran Mundial con Colombia, Gustavo Puerta confesó su próximo objetivo: “Quiero jugar Champions”

Pocos nombres generaron tantos elogios durante la actuación de Colombia en la Copa del Mundo como Gustavo Puerta. A la espera de saber qué ocurre con su futuro en el Racing de Santander, el volante habló para El Espectador a lo largo de las últimas jornadas y dejó en claro que busca nuevos retos. Disputar la UEFA Champions League ya se encuentra en su cabeza. Incluso dejó en claro los equipos donde en el futuro le gustaría tener una oportunidad.

“Mi objetivo y sueño es jugar en un club grande. Quiero seguir jugando y dándole continuidad a lo que estoy haciendo. Quiero ser protagonista y poder jugar competencias europeas como Champions o la Europa League. Sueño con ganarlas como casi lo consigo en Leverkusen. Quiero darle continuidad a lo que vengo haciendo y hasta ganar algo con Colombia. Sería un sueño”, empezaba el volante que se consolidaría como titular durante la Copa del Mundo junto a Jefferson Lerma.

En charla con El Espectador, Gustavo Puerta no negó que hay muchos rumores sobre su futuro. Afirma que sueña con vestir alguna de las principales camisetas del Viejo Continente más pronto que tarde: “Se habla mucho en prensa. Es cierto que hubo muchos rumores y es gracias a mi buen trabajo. Ahora estoy disfrutando y esperando por mi futuro. Espero que pueda tomar la mejor decisión y hacer las cosas bien. En Colombia soy hincha del Deportivo Cali y en Europa me gusta mucho Barcelona, y hay muchos clubes como Real Madrid, Bayern Múnich o Manchester City donde claro que sería un sueño jugar”.

“Lo que vivimos en el Mundial no se puede explicar con palabras. Ver 80.000 personas cantando el himno es algo que se me quedará siempre. Estoy muy contento por el debut que tuve y el contexto en el que se dio”, más extractos de la charla del centrocampista a lo largo de las últimas horas y donde reveló alguna de las claves para entender su explosión durante la Copa del Mundo.

Racing pide casi 20 millones por Puerta: GETTY

A lo largo de las últimas semanas el centrocampista ha sonado para conjuntos de la talla de Porto o Roma. De momento las pretensiones del Racing de Santander se encontrarían tasadas en cerca de 20 millones de euros por el pase de Gustavo Puerta. Quedan 5 semanas para entender dónde puede continuar su carrera uno de los nombres que mejor quedó planteado después de la actuación de Colombia en la Copa del Mundo.

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8 millones separan a Lucumí de la Juventus

El zaguero de Néstor Lorenzo es otro de los grandes nombres a seguir de cerca de cara a las próximas semanas. La Juventus de Turín se encuentra más que interesada en sus servicios tras una actuación en la Copa del Mundo que se une con las promesas del Bologna de dejarle salir tras una última temporada llena de buenos rendimientos en el equipo del norte del país. Solamente resta el acuerdo económico para que se vaya a la Vecchia Signora.

El Bologna pretende 25 millones de euros por Lucumí. La Juventus de momento se queda en 17 millones de euros en cuanto a ofertas se refiere. Se espera que a lo largo de esta semana se den nuevas rondas de negociaciones para intentar solventar el futuro del defensor antes del inicio de la Serie A.

Datos claves

Gustavo Puerta expresó su deseo de dejar el Racing para disputar la Champions League.

expresó su deseo de dejar el Racing para disputar la Champions League. El pase del colombiano Gustavo Puerta está tasado en 20 millones de euros.

está tasado en 20 millones de euros. Juventus ofrece 17 millones por Jhon Lucumí, pero Bologna exige 25 millones.