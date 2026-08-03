El primer jugador de la Selección Colombia que pasaría a un equipo grande después del Mundial 2026

Conoce al primer jugador de la Selección Colombia que pasaría a un equipo grande de Europa tras el Mundial 2026.

La Selección Colombia dejó la sensación que podía avanzar al menos una fase más en el Mundial 2026, ya que mostró una solidez defensiva que le permitió recibir un solo gol en cinco partidos. Uno de los grandes responsables de esto pasaría a un equipo grande de Europa.

El protagonista de esta historia no llegó con el mayor consenso de los hinchas por distracciones que lo señalaron como uno de los culpables de que Colombia perdiera puntos en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Fue uno de los más apuntados en el empate 1-1ante Argentina.

Sin embargo, el Mundial 2026 fue la oportunidad perfecta para que un equipo grande de la Serie A, de Italia, pusiera los ojos sobre él. No por nada terminó con una calificación promedio de 7.1 puntos, según el portal ‘Sofa Score’.

Pasaría a un equipo grande de Europa pese al Mundial de la Selección Colombia

Córdoba, Lucumí, Sánchez y Lerma. (Foto: Getty Images)

Nicolò Schira, periodista especializado en el mercado de fichajes, no solo publicó en X que “Jhon Lucumí ha dado prioridad a Juventus y está esperando a los Bianconeri. Juve han ofrecido 17M€ a Bologna para intentar fichar al defensa central, pero los Rossoblù quieren más (25M). Dos clubes de la Super Liga y dos de la Premier League están interesados en el jugador colombiano”, también señaló sobre el defensor de la Selección Colombia que “ha dado su disponibilidad para unirse a Juventus con un contrato hasta 2031 (€2.5M/año)“.

Este es el salario actual de Jhon Lucumí: ¿Ganaría más en Juventus?

El cambio sería drástico. Jhon Lucumí lleva cuatro temporadas con Bologna y tiene un salario anual de 960.000 euros. Si se da la llegada a un grande de Italia como Juventus, ganaría 1.5 milllones más de lo que percibe en la actulidad.

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