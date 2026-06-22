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Partidos de mañana, martes 23 de junio, en el Mundial 2026: horarios y dónde ver EN VIVO

Los Grupos K y L tendrán su segunda jornada, clave para empezar a vislumbrar los posibles clasificados a 16avos de final.

Luis Díaz y Cristiano Ronaldo, dos que quieren pelear por el Botín de Oro en el Mundial.
© GettyLuis Díaz y Cristiano Ronaldo, dos que quieren pelear por el Botín de Oro en el Mundial.

La instancia previa al inicio de los cruces de eliminación directa del Mundial 2026 convoca este martes 23 de junio a planteles que pelean por su permanencia y otros que intentan ratificar su liderato.

En el Grupo K, Portugal intentará recuperarse tras el fallido debut con empate frente a Congo, mientras que Colombia va por la segunda victoria que lo afirme como líder de la zona.

En el Grupo L, hay choque de punteros, con Inglaterra y Ghana, ambos ganadores en el inicio del Mundial. Mientras que Croacia y Panamá buscarán sus primeros puntos.

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K)

Estadio NRG (Houston), Estados Unidos

  • Argentina: 14:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 11:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 19:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Inglaterra vs. Ghana (Grupo L)

Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos

  • Argentina: 17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
  • Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Panamá vs. Croacia (Grupo L)

Estadio BMO Field (Toronto), Canadá

  • Argentina: 20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 17:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 01:00 (miércoles 24) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Colombia vs. República Democrática del Congo (Grupo K)

Estadio Akron (Guadalajara), México

  • Argentina: 23:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 20:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas
  • Colombia: 21:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
  • Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 04:00 (miércoles 24) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Tabla de posiciones Grupo K

Pos Grupo K Pts PJ G E P GF GC DG PCD
1 🇨🇴 Colombia 3 1 1 0 0 3 1 2 -1
2 🇨🇩 RD Congo 1 1 0 1 0 1 1 0 -1
3 🇵🇹 Portugal 1 1 0 1 0 1 1 0 -3
4 🇺🇿 Uzbekistán 0 1 0 0 1 1 3 -2 -1

Tabla de posiciones Grupo L

Pos Grupo L Pts PJ G E P GF GC DG PCD
1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 3 1 1 0 0 4 2 2 0
2 🇬🇭 Ghana 3 1 1 0 0 1 0 1 -1
3 🇵🇦 Panamá 0 1 0 0 1 0 1 -1 -2
4 🇭🇷 Croacia 0 1 0 0 1 2 4 -2 0
Federico del Rio
Federico del Rio
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