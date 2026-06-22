Partidos de mañana, martes 23 de junio, en el Mundial 2026: horarios y dónde ver EN VIVO

La instancia previa al inicio de los cruces de eliminación directa del Mundial 2026 convoca este martes 23 de junio a planteles que pelean por su permanencia y otros que intentan ratificar su liderato.
En el Grupo K, Portugal intentará recuperarse tras el fallido debut con empate frente a Congo, mientras que Colombia va por la segunda victoria que lo afirme como líder de la zona.
En el Grupo L, hay choque de punteros, con Inglaterra y Ghana, ambos ganadores en el inicio del Mundial. Mientras que Croacia y Panamá buscarán sus primeros puntos.
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K)
Estadio NRG (Houston), Estados Unidos
- Argentina: 14:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 11:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 19:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Inglaterra vs. Ghana (Grupo L)
Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos
- Argentina: 17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Panamá vs. Croacia (Grupo L)
Estadio BMO Field (Toronto), Canadá
- Argentina: 20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 17:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 01:00 (miércoles 24) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Colombia vs. República Democrática del Congo (Grupo K)
Estadio Akron (Guadalajara), México
- Argentina: 23:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas
- Colombia: 21:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 04:00 (miércoles 24) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Tabla de posiciones Grupo K
|Pos
|Grupo K
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PCD
|1
|🇨🇴 Colombia
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|-1
|2
|🇨🇩 RD Congo
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|-1
|3
|🇵🇹 Portugal
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|-3
|4
|🇺🇿 Uzbekistán
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|-1
Tabla de posiciones Grupo L
|Pos
|Grupo L
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PCD
|1
|🏴 Inglaterra
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|0
|2
|🇬🇭 Ghana
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|3
|🇵🇦 Panamá
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|-2
|4
|🇭🇷 Croacia
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0