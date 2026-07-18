Por qué no juega Ousmane Dembelé en Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

Ousmane Dembelé será uno de los grandes ausentes del duelo de hoy en el Estadio Miami. Repasemos el motivo de la decisión tomada por Didier Deschamps.

Cada vez queda menos para que empiece a rodar el balón en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Francia e Inglaterra se verán las caras en el Estadio Miami y en la previa ya se disputa, sobre todo con recientes informaciones respecto a los equipos titulares en donde sorpresivamente no aparece Ousmane Dembelé en el equipo dirigido por Didier Deschamps.

¿Qué fue lo que sucedió? Resulta que Ousmane Dembelé no será de la partida del duelo de hoy entre Francia vs. Inglaterra por una decisión netamente técnica, así que no hablamos de alguna lesión o dolencia física de por medio. Es más, el atacante galo estará en el banco de los suplentes y a total disposición de ingresar cuando el trámite de juego así se lo permita en cualquier momento.

Entonces, en base a esta revelación de último momento por parte de Francia, quien en el papel toma el lugar de Ousmane Dembelé en el equipo titular es Desiré Doué. Si bien el extremo de PSG ha tenido minutos durante este Mundial 2026 y siempre es un jugador desequilibrante en todo sentido, se entiende que este partido por el tercer puesto es justamente para alternar variantes.

Alineaciones confirmadas de Francia vs. Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026

Francia | Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Warren Zaire-Emery, Adrien Rabiot, Rayan Cherki; Michael Olise, Desiré Doué y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra | Dean Henderson; Ezri Konsa, Marc Ghehi, Jarell Quansah, Djed Spence; Declan Rice, Morgan Rogers, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Marcus Rashford y Ivan Toney. DT: Thomas Tuchel.

¿A qué hora juegan Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026?

14:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

16:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

17:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

18:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

23:00 | España

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¿Dónde ver Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026?

Argentina | Flow Sports, DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+

Bolivia | Tigo Sports Bolivia y Entel TV

Brasil | Disney+ Premium Brazil, CazéTV

Chile | DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+

Colombia | Caracol TV, RCN Television, DSports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Ecuador | DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+

México | ViX Premium

Paraguay | GEN, Trece y Unicanal

Perú | DSports, DGO y Paramount+

España | DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat

Uruguay | DSports, DGO, Disney+ Premium, AUF TV y Paramount+

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Venezuela | DSports, DGO, Disney+ Premium e inter

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