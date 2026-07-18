Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde ante Francia por el tercer puesto del Mundial 2026

Inglaterra buscará quedarse con el tercer puesto del Mundial 2026, así que a continuación revisa todos los escenarios posibles de acuerdo al resultado que pueda darse hoy.

Inglaterra ultima detalles para el partido de hoy ante Francia por el tercer lugar del Mundial 2026. Con la única intención de quedarse con la victoria para en cierta manera maquillar el objetivo que tenían en la previa del campeonato, en la siguiente nota vamos a conocer todos los escenarios disponibles que le tocarían a los liderados por Thomas Tuchel de acuerdo al marcador que pueda concretarse.

Teniendo en cuenta que Inglaterra era uno de los favoritos para llegar a la final por el nivel que había mostrado en este Mundial 2026, el encuentro pasado ante Argentina los hundió por completo y dejaron pasar una tremenda oportunidad de hacer historia. Por más que el partido de hoy contra Francia no tenga mucho sentido, el interés de triunfo siempre está por delante de cualquier situación.

¿Qué pasa si Inglaterra vence a Francia por el tercer puesto del Mundial 2026?

Si Inglaterra derrota a Francia el día de hoy en el Estadio Miami, ya sea en el tiempo reglamentario o en una hipotética definición por penales, se quedará con el tercer puesto del Mundial 2026. Es así que el equipo británico conseguirá cierta parte del objetivo y serán premiados con la medalla de bronce desde FIFA.

¿Qué pasa si Inglaterra empata ante Francia por el tercer puesto del Mundial 2026?

Si Inglaterra empata frente a Francia, el reglamento de FIFA indica que luego de los 90 minutos de juego se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. En el caso de que la igualdad persista, la tanda de penales será el siguiente escenario para conocer al tercer puesto del Mundial 2026.

¿Qué pasa si Inglaterra pierde ante Francia por el tercer puesto del Mundial 2026?

Si Inglaterra pierde ante Francia en el Estadio Miami, no habrá más qué decir y los dirigidos por Thomas Tuchel no podrán acceder a la medalla de bronce ya que quedarán en el cuarto lugar del Mundial 2026. Ya sea un resultado negativo en tiempo reglamentario o en penales, los británicos se despedirán sin pena ni gloria cuando en su momento eran uno de los grandes candidatos.

¿A qué hora juegan Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026?

14:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

16:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

17:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

18:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

23:00 | España

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¿Dónde ver Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026?

Argentina | Flow Sports, DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+

Bolivia | Tigo Sports Bolivia y Entel TV

Brasil | Disney+ Premium Brazil, CazéTV

Chile | DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+

Colombia | Caracol TV, RCN Television, DSports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Ecuador | DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+

México | ViX Premium

Paraguay | GEN, Trece y Unicanal

Perú | DSports, DGO y Paramount+

España | DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat

Uruguay | DSports, DGO, Disney+ Premium, AUF TV y Paramount+

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Venezuela | DSports, DGO, Disney+ Premium e inter

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