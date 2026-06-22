Ecuador es octavo en la tabla de posiciones de los mejores terceros y estos resultados podrían eliminar a 'La Tri' de la Copa del Mundo.

La Selección de Ecuador se ubica en la octava posición de la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026. Aunque todavía la clasificación está en manos del equipo de Beccacece, el equipo ecuatoriano podría llegar a su último partido contra Alemania fue de los puestos de clasificación.

La tabla de posiciones de los mejores terceros en el Mundial 2026

De momento así está la tabla de posiciones de los mejores terceros:

País Puntos Gol Diferencia 1) Suecia 3 0 2) Escocia 3 0 3) Paraguay 3 -2 4) Cabo Verde 2 0 5) Bélgica 2 0 6) Portugal 1 0 7) Chequia 1 -1 8) Ecuador 1 -1 9) Bosnia y Herzegovina 1 -3 10) Panamá 0 -1 11) Jordania 0 -2 12) Senegal 0 -2

Los resultados que pondrían a Ecuador eliminado antes de jugar con Alemania

Panamá, Jordania y Senegal (que lo siguen), aún deben jugar sus partidos de la fecha 2, por lo cual, si cualquiera logra sumar 3 puntos con una victoria, ya superarían a Ecuador y ‘La Tri’ comenzaría fuera del top 8 la fecha 3 ante Alemania, es decir en puestos de eliminación.

Además, hay otras combinaciones que pueden afectar a Ecuador como una victoria de Bosnia ante Catar, con la cual también lo pasarían y lo obligarían a ganarle a Alemania o empatar y esperar otros resultados. El techo de ‘La Tri’ en esta tabla es 4 puntos.

Evidentemente, la Selección de Ecuador quedó muy afectada por no poderle ganar a Curazao. Ese empate compromete y obliga al equipo nacional a sumar ante Alemania, y dependiendo el contexto tendría que ganar ese partido para entrar a 16avos.

¿Qué resultados necesita Ecuador para clasificar en su grupo en el Mundial 2026?

Ecuador aún podría clasificar en su grupo, pero para eso en la última fecha del grupo necesita vencer a Alemania y que Curazao le gane a Costa de Marfil. Con ese contexto, ‘La Tri’ sería segundo de grupo y se olvidaría de la tabla de terceros, aunque es casi imposible.

Publicidad

Encuesta¿Ecuador clasificará a 16avos? ¿Ecuador clasificará a 16avos? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: