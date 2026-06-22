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Mundial 2026

¡Alineaciones confirmadas! Francia vs Irak EN VIVO Y GRATIS por el Mundial 2026: cronología y dónde ver por TV y streaming online

Francia buscará sellar su clasificación a los dieciseisavos del Mundial 2026, mientras que el equipo asiático intentará dar la sorpresa.

Francia se enfrenta a Irak por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026.
© Imagen IAFrancia se enfrenta a Irak por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026.

Francia e Irak se enfrentan por la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026, en un duelo programado para hoy, lunes 22 de junio, en el estadio de Filadelfia, en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos.

La selección francesa llega con confianza tras imponerse por 2-0 a Senegal en su debut, resultado que la deja bien posicionada en la lucha por la clasificación a la siguiente fase. Además, cuenta con figuras en gran nivel como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, piezas clave en el poder ofensivo del conjunto galo.

Por su parte, la selección de Irak llega a este compromiso tras una dura derrota por 4-1 ante Noruega, un resultado que ha dejado varias dudas sobre su rendimiento colectivo. Este escenario obliga al equipo a elevar su nivel y mostrar su mejor versión frente a una de las grandes candidatas al título.

¿Cómo llega Francia?

Francia debutó con una victoria por 3-1 frente a Senegal en el Mundial 2026, con una destacada actuación de Kylian Mbappé, autor de dos goles.

¿Cómo llega Irak?

La selección de Irak intentará reponerse luego de la dura derrota por 1-4 sufrida frente a Noruega.

¡Alineación confirmada de Irak!

Basil, Doski, Hashem, Tahseen, Ali, Ismail, Al-Ammari, Qasem, Iqbal, Bayesh, Hussein.

Puede ser una ilustración de ‎fútbol y ‎texto que dice "‎STARTING XI IRAQ Vs FRANCE المانكمر Inaa ا 12:00 IRA2 TWE AHMED 22 AKAM HASHEM 5 ZAID TAHSEEN MERCHAS DOSKI 23 HUSSEIN ALI 3 15MAIL ZAID 24 AMIR LANMARI ZIDANE OBAL IBRAHIM BAYESH AHMED QASIM AYMEN HUSSEIN 18 SUB AU GK 12 HASSAN GK REDIN REDINSULAKA 6 MANAF YOUN YOUSSEF AMYN ALIALH ALIALHAMADI MADI 10 MOHANAD ALI 13 ALIYOUSEF मলय 15 AHMED ΜΑΚΝΖΙ JASSIM KEVIN YAKOD 20 AIMAR SHER 21 MARKOFARJI FARJI MUSTAFASAADOON SAADOON 26 FRANSPUTROS FRANS WADI‎"‎‎

¡Alineación confirmada de Francia!

Maignan, Digne, Saliba, Upamecano, Koundé, Rabiot, Koné, Barcola, Dembélé, Olise, Mbappé.

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Terna arbitral del partido

  • Árbitro: Drew Fischer (Canadá)
  • Asisente 1: Michael Barwegen (Canadá)
  • Asistente 2: Lyes Arfa (Canadá)
  • Cuarto: Sandro Schaerer (Suiza)
  • Quinto: Stephane De Almeida (Suiza)
  • VAR: Joe Dickerson (Estados Unidos)
  • AVAR: Antonio Garcia (Uruguay)

Posibles alineciones de ambos equipos

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones:

  • Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola y Mbappé.
  • Irak: Hassan; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Bayesh, Al Ammari, Sher, Jasim; Hussein y Al Hamadi.

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs Irak?

  • En Perú: DSports y Paramount+
  • En México: ViX
  • Estados Unidos: Telemundo, fuboTV
  • En Sudamérica: DSports

¿A qué hora juega Francia vs Irak?

En Perú, el partido entre Francia e Irak se podrá ver a partir de las 4:00 p. m.. Para otros países, revisa la guía de horarios correspondiente.

  • Costa Rica, México: 15:00 horas
  • Colombia, Ecuador: 16:00 horas
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 17:00 horas
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 17:00 horas
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 18:00 horas
  • España: 23:00 horas

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Francia e Irak!

Aquí podrás seguir todas las incidencias del partido entre Francia e Irak por la segunda fecha del Grupo I.

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Nicole Cueva
Nicole Cueva
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