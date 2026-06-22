¡Alineaciones confirmadas! Francia vs Irak EN VIVO Y GRATIS por el Mundial 2026: cronología y dónde ver por TV y streaming online

Francia e Irak se enfrentan por la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026, en un duelo programado para hoy, lunes 22 de junio, en el estadio de Filadelfia, en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos.

La selección francesa llega con confianza tras imponerse por 2-0 a Senegal en su debut, resultado que la deja bien posicionada en la lucha por la clasificación a la siguiente fase. Además, cuenta con figuras en gran nivel como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, piezas clave en el poder ofensivo del conjunto galo.

Por su parte, la selección de Irak llega a este compromiso tras una dura derrota por 4-1 ante Noruega, un resultado que ha dejado varias dudas sobre su rendimiento colectivo. Este escenario obliga al equipo a elevar su nivel y mostrar su mejor versión frente a una de las grandes candidatas al título.