Por qué N’Golo Kanté no disputó un solo minuto con Francia en el Mundial 2026

N’Golo Kanté pasó totalmente desapercibido en este Mundial 2026 y su falta de competencia se debió a una razón en particular. Conoce los detalles.

Francia no puedo cerrar el Mundial 2026 de la manera que hubiese querido. Además de no clasificar a la gran final, tampoco fue capaz de quedarse con el tercer puesto al perder el día de hoy por 6-4 ante Inglaterra. Ahora, dentro de los aspectos futbolísticos más llamativos del equipo tenemos la ausencia de un N’Golo Kanté que fue realmente clave en el título de Rusia 2018.

¡LA HISTORIA MÁS TRISTE DE ESTE MUNDIAL! 💔



N’Golo Kanté le dice adiós a la Copa del Mundo sin haber disputado ni un solo minuto.



El campeón del mundo fue convocado, pero Didier Deschamps decidió no darle participación en todo el torneo. Ni siquiera en el partido por el tercer… pic.twitter.com/ATWa2OLRB3 — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 18, 2026

N’Golo Kanté pasó de ser un jugador clave y titular indiscutible en Francia a simplemente estar borrado de las planificaciones de Didier Deschamps. Es cierto, ya con 35 años de edad parecía complicado que pueda tener minutos de enorme protagonismo, pero vaya que sorprende en demasía que no haya ni siquiera podido debutar en este Mundial 2026 como una lejana opción de recambio.

Es más, en el duelo de hoy ante Inglaterra por el tercer puesto y cuando justamente esta clase de escenarios sirven para darle variedad al equipo titular, N’Golo Kanté no tuvo minutos de competencia. Toda esta situación se debe a una decisión netamente técnica por parte de Didier Deschamps. Si bien el volante estuvo algo sentido a inicio del Mundial 2026, luego se mostró apto en lo físico.

Fuente: Getty Images.

¿Se dieron problemas con N’Golo Kanté en la interna de Francia?

Además de las decisiones futbolísticas por parte de Didier Deschamps junto a su comando técnico, en la previa y durante el Mundial 2026 se dieron distintos rumores sobre un presunto mal ambiente en la interna de Francia que tenía como gran protagonista a N’Golo Kanté. En relación al liderazgo del equipo junto a Kylian Mbappé, algunas informaciones aseguraban que se dio un cortocircuito.

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Nunca se llegó a confirmar esta situación ni nada por el estilo, aunque sería bastante complicado que finalmente se diera por la manera en cómo Francia se ha comportado en el último tiempo. Lo concreto es que N’Golo Kanté pasó totalmente desapercibido en este Mundial 2026 y es muy probable que haya transcurrido la última estadía al lado de su selección en un torneo grande.

N'Golo Kanté a visiblement un problème avec Mbappé Mobutu. 😅



Conséquence: Zéro minute disputée pendant toute la Coupe du Monde… C'est quand même cruel. 💔😂 pic.twitter.com/sTON8cFPE2 — Shako Lotanga V🇨🇩❤ (@ShakoLotanga) July 19, 2026

DATOS CLAVES

Francia perdió 6-4 ante Inglaterra y quedó en el cuarto lugar del Mundial 2026 .

perdió 6-4 ante y quedó en el cuarto lugar del . El mediocampista N’Golo Kanté no sumó minutos de juego durante todo el torneo internacional.

no sumó minutos de juego durante todo el torneo internacional. El entrenador Didier Deschamps no alineó a N’Golo Kanté debido a una decisión netamente técnica.