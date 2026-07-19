Este país de CONMEBOL salió a felicitar a España al instante de vencer a Argentina.

Después de la victoria de España contra Argentina hubo un gran silencio en los equipos de CONMEBOL, por la caída de los argentinos. Sin embargo, para sorpresa de todos un equipo de este continente fue el primero, y hasta la publicación de este artículo, el único en felicitar a los españoles.

¿Qué equipo de CONMEBOL felicitó a España?

El primer equipo en felicitar a España fue la Selección de Ecuador a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La FEF utilizó sus cuentas oficiales para felicitar a ‘La Roja’ por su nuevo mundial. Mientras que otros equipos aún no lo han hecho.

No es una obligación que las selecciones feliciten al campeón, pero en redes sociales causó mucha sorpresa que la Selección de Ecuador felicite a los campeones. Equipos como Chile, Brasil y Uruguay aún no han felicitado a España por este título Mundial.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol felicitó a España. (Captura de pantalla)

Mientras la Selección de España celebraba su campeonato y elevaba la Copa al cielo, los jugadores de Argentina optaron por no ver la ceremonia y estar con su hinchada. Ahora Europa recupera el campeonato, que CONMEBOL obtuvo en la temporada 2022.

El ranking de los ganadores del Mundial 2026

España pasa a ser de los que tienen dos campeonatos, mientras que Argentina se quedó muy cerca de los 4 títulos. Así quedó el ranking de los máximos campeones del torneo:

Publicidad

Brasil (5 títulos)

Alemania (4 títulos)

Italia (4 títulos)

Argentina (3 títulos)

Francia (2 títulos)

Uruguay (2 títulos)

España (2 títulos)

Inglaterra (1 título)

Encuesta¿Cuántos títulos tiene España? ¿Cuántos títulos tiene España? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: