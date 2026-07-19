Figura de Francia apuntó entre sus compañeros al responsable de la caída ante Inglaterra: “Inaceptables”

El mediocampista Adrien Rabiot apuntó al rendimiento de algunos compañeros tras la dura caída 6-4 ante los ingleses en el Mundial 2026.

La selección de Francia cerró su participación en el Mundial 2026 con una profunda decepción. Luego de caer ante España en las semifinales, los dirigidos por Didier Deschamps volvieron a tropezar en el partido por el tercer puesto al perder por un espectacular 6-4 frente a Inglaterra en Miami.

Tras finalizar en el cuarto lugar, Adrien Rabiot no ocultó su frustración y realizó una dura autocrítica, apuntando directamente a la actitud del equipo durante el inicio del compromiso. “Entramos a este partido de una manera vergonzosa… Hay mucha decepción tras la derrota contra España, pero había trabajo por hacer hasta el final y no podíamos permitirnos ese lujo de descuido”, declaró el volante francés.

El mediocampista reconoció que el equipo reaccionó después del descanso, aunque ya era demasiado tarde: “Hablamos en el descanso, nos dijimos que teníamos que demostrar orgullo, y la segunda parte fue mucho mejor, porque algunos comportamientos de la primera fueron inaceptables”, complementó.

MIAMI GARDENS, FLORIDA – JULY 18: Kylian Mbappe #10 of France reacts during the FIFA World Cup 2026 Bronze Final between France and England at Miami Stadium on July 18, 2026 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

Kylian Mbappé, quien alcanzó 10 goles en el Mundial 2026, también se mostró autocrítico: “En la primera parte fuimos humanos. Estábamos completamente aturdidos, y ellos nos despertaron. En la segunda parte, volvimos a ser jugadores de primer nivel. Es una lástima para el entrenador. La primera parte da la impresión de que lo decepcionamos”, apuntó.

El cuarto puesto también marcó el final del ciclo de Didier Deschamps al frente de la selección francesa. El técnico, campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, se despidió sin poder devolver a Les Bleus a lo más alto del fútbol mundial, cerrando una etapa histórica con un amargo desenlace en Estados Unidos.

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En síntesis…