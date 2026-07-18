En medio de todos los rumores, la Selección de Ecuador finalmente eligió a su nuevo DT.

La Selección de Ecuador finalmente ya tomó una nueva decisión y ahora reportan que tendría elegido a su siguiente DT. ‘La Tri’ perdió contra México se fue mal del Mundial 2026, eso terminó el ciclo de Beccacece. Entre todos los candidatos, se eligió un nuevo técnico.

De acuerdo a la información de Revista Vistazo, la Selección de Ecuador ya contactó a Robert Moreno para que sea el nuevo DT de ‘La Tri’. El estratega español es un candidato muy serio para llegar a ‘La Tri’ y por eso tomaron una decisión.

Moreno viene sonando en las últimas horas y aunque no tiene un nuevo equipo desde 2025, en Ecuador gusta su perfil. El estratega es muy reconocido por su análisis y también por mantener una idea de juego colectiva como la que trabajaba en el FC Barcelona junto a Luis Enrique.

En caso de que las negociaciones avancen, Moreno “vencería” a otros candidatos para llegar a la Selección de Ecuador como Miguel Ángel Ramírez, Paulo Bento y hasta Marcelo Gallardo. Todos con diferentes perfil e interés se metieron en planes de la Selección.

Robert Moreno dirigió a la Selección de España. (Foto: GettyImages)

La gran polémica de Robert Moreno en la Selección de España

Moreno pasó por la Selección de España pero salió mal de ‘La Roja’ pese a clasificarlos de manera invicta a la Eurocopa de 2021. El motivo fue que el DT asumió de manera interina ante la renuncia temporal de Luis Enrique por la enfermedad de su hija. Moreno se quiso quedar en el cargo para dirigir la Euro, pero no lo dejaron y se rompió su amistad con el actual DT de PSG.

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Los otros DT’s que suenan para Ecuador

Mientras no haya un acuerdo firme entre las dos partes, para la Selección de Ecuador no dejan de sonar candidatos. Estos son algunos de los entrenadores que vienen sonando para ‘La Tri’:

Marcelo Gallardo

Miguel Ángel Ramírez

Paulo Bento

Luis Zubeldía

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En síntesis

La Selección de Ecuador contactó al estratega español Robert Moreno como su nuevo director técnico.

contactó al estratega español como su nuevo director técnico. El entrenador Robert Moreno dirigió de manera invicta a España hacia la Eurocopa de 2021.

dirigió de manera invicta a España hacia la Eurocopa de 2021. Los técnicos Marcelo Gallardo y Miguel Ángel Ramírez también figuran como candidatos para Ecuador.