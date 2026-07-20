Tras adjudicarse el Mundial 2026, España reabre el debate de las 5 selecciones más grandes

España escaló en la tabla general de campeones mundiales tras coronarse este domingo y ahora replantea la discusión sobre cuáles son las 5 selecciones más grandes.

España se coronó campeona del mundo este domingo 19 de julio, al vencer en la Final de Estados Unidos, México y Canadá 2026 a la Selección Argentina por 1 a 0 en el Estadio MetLife. Con un tanto de Ferran Torres al comienzo del segundo tiempo de la prórroga, la Roja finalmente pudo bordar su segunda estrella (la primera fue en Sudáfrica 2010).

De esta forma, el combinado del país de la Península Ibérica reabre el debate sobre cuáles son los 5 seleccionados más grandes de la historia. A propósito, con los primeros cuatro parece no haber discusión: Brasil (5 títulos mundiales), Italia (4), Alemania (4) y Argentina (3), en ese orden.

En tanto que, hasta el momento, Francia y Uruguay se disputaban el quinto escalón. No obsante, con el título del Mundial 2026, ese lugar, ahora, le pertenecería a la Selección de España. Porque no solo que igualó en cantidad de mundiales ganados a franceses y uruguayos, sino que, en su palmarés, resalta el ser el máximo campeón de la Euro (4).

Además, corre con la ventaja de que con Francia tiene de su lado el historial de enfrentamientos directos, 19 a 14. E incluso, le ganó los últimos tres cruces directos: Semifinal de la Euro 2024, Semifinal de la Liga de las Naciones de la UEFA y Semifinal de la Copa del Mundo 2026.

España, campeón del Mundial 2026. Getty Images.

Mientras que con Uruguay, España registra un saldo altamente favorable. De 11 encuentros, 5 terminaron en empates y 6 en victorias para la Roja. Es decir, el elenco charrúa nunca le ganó a los españoles. Asimismo, el último mundial que ganó la Celeste fue en 1950 (en 2030 se cumplirán 80 años).

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Tabla histórica de títulos de la Copa del Mundo

Brasil sigue siendo el líder de la tabla de conquistas de la Copa del Mundo con 5 vueltas olímpicas (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002). Con 4 le siguen Italia (1934, 1938, 1982 y 2006) y Alemania (1954, 1974, 1990 y 2014). Luego con 3 aparece Argentina (1978, 1986 y 2022); más atrás Uruguay (1930 y 1950), Francia (1998 y 2018) y España (2010 y 2026) con dos y cierra con una Inglaterra (1966).

En síntesis