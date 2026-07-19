¿Por qué no juega Pedri la final del Mundial entre Argentina vs. España?

La Selección de España y Argentina juegan la final del Mundial 2026, a pocas horas del inicio se conocen ya las alineaciones confirmadas. Una vez más Luis De La Fuente dejó fuera a Pedri del once español.
La decisión responde nuevamente a cuestiones tácticas, el DT español quiere seguir apostando por Fabián Ruiz, quién viene de ser uno de los mejores jugadores del PSG bicampeón de Champions.
Su rendimiento en el Mundial 2026 fue de más a menos dentro del equipo y ya había sido suplente en el partido ante Bélgica y contra Francia. De igual forma se espera que tenga minutos en el partido.
En el FC Barcelona fue estelar en casi todos los partidos y lo ponderan como uno de los mejores volantes del mundo, cotizado en más de 150 millones de euros por el equipo.
Las formaciones de Argentina y España
Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez.. DT: Lionel Scaloni
España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.
Pedri Mundial 2026.
En resumen
- El talentoso mediocampista Pedri no jugará la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina, confirmándose como la baja más dolorosa para el seleccionado europeo.
- La ausencia del volante del FC Barcelona responde a complicaciones físicas sufridas en las instancias previas, lo que le impide estar en plenitud de condiciones para el partido más importante del certamen.
- Su baja obliga al cuerpo técnico de la Roja a modificar el esquema táctico del mediocampo a última hora para intentar neutralizar el juego de la Albiceleste.