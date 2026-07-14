¿Por qué no juega Pedri en España vs. Francia por las semifinales del Mundial 2026?

Luis de la Fuente dio a conocer el once inicial de la Selección de España ante Francia por las semifinales del Mundial 2026.

Todo listo en Arlington, Dallas. La Seleccion de España confirmó su formación para enfrentar a la Selección de Francia por las semifinales del Mundial 2026 y la principal novedad en ‘La Roja’ europea es nuevamente la ausencia de Pedri en el once titular.

El técnico Luis de la Fuente decidió repetir la formación estelar que el pasado viernes eliminó a Bélgica en cuartos de final, por lo que por segundo partido consecutivo, el volante del FC Barcelona se queda en el banco de suplentes para darle la titularidad a Fabián Ruiz, mediocampista del PSG, quien precisamente abrió la cuenta en el triunfo ante los belgas.

Pedri nuevamente irá al banco de suplentes. Ante Francia, el titular será Fabián Ruiz (Getty Images).

En la conferencia de prensa previa al duelo ante los franceses, Luis de la Fuente no entregó detalles del once inicial pero sí anticipó que será una llave de alto calibre. “Nos enfrentamos dos grandes selecciones. Francia tiene futbolistas excepcionales, pero nosotros también”, señaló.

“Son partidos diferentes. Mañana es otra semifinal. Se aprende mucho de esos partidos. Nosotros trataremos de repetir los escenarios favorables y aprender de los que no lo fueron”, afirmó.

El XI de España sin Pedri

De esta forma, el once inicial confirmado de España será con Unai Simón en portería; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella en defensa; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo en mediocampo; Lamine Yamal, Alex Baena y Mikel Oyarzabal en ofensiva.

Publicidad