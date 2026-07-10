¿Por qué no juega Pedri en el partido España vs Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026?

Todo listo en Los Ángeles. La Seleccion de España confirmó su formación para enfrentar a la Selección de Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 y la principal novedad pasa por la ausencia de Pedri en el once titular.
El técnico Luis de la Fuente realizó una sola modificación respecto al equipo que eliminó a Portugal en octavos de final, dejando al volante del FC Barcelona en el banco de suplentes para darle la titularidad a Fabián Ruiz, mediocampista del PSG.
Pedri perdió el puesto de titular en el XI de España (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images).
En la antesala del encuentro, el seleccionador español evitó referirse a decisiones individuales y destacó la fortaleza del grupo por sobre los nombres propios. “La unión del grupo es lo más importante. En este equipo suman todos”. Además, agregó: “Tengo una confianza total en mis jugadores, en su actitud y compromiso. Los que hacen grandes a nuestros jugadores son aquellos que disputan menos minutos”.
De esta manera, España saltará al campo con Unai Simón en portería; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella en defensa; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo en mediocampo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal en ofensiva.
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En resumen…
- Ausencia de Pedri: El volante del FC Barcelona comenzará en el banco de suplentes en el duelo de cuartos de final frente a Bélgica, siendo la principal novedad en la alineación de España.
- Única modificación: El técnico Luis de la Fuente realizó un solo cambio respecto al partido contra Portugal, dándole la titularidad en el mediocampo a Fabián Ruiz, jugador del PSG.
- Postura del entrenador: De la Fuente evitó profundizar en la decisión individual, priorizando la unión del grupo y manifestando total confianza tanto en los titulares como en quienes suman menos minutos.