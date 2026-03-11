“Messi no te pasa la pelota si no te valora”

Los tiempos de Lionel Messi en Barcelona son parte de un pasado que se aleja con cada día que pasa. Eso sí, siguen viendo la luz testimonios que explican cómo fueron los últimos días del argentino en el club de su vida. Ronald Koeman, entrenador en aquel tiempo, deja en claro que hubo un jugador que sorprendió por todo lo alto al zurdo desde el primer momento.

“Messi solo le pasaba el balón a Pedri. Y créanme, si Messi no te valora, no te va a pasar la pelota en los entrenamientos, simplemente te va a ignorar. Vi crecer su conexión. Para mí, esa fue la confirmación definitiva de que tomé la decisión correcta al mantener a Pedri en el Barcelona”, palabras de Koeman en charla con ESPN. Nos devolvemos al 2021 y a una campaña que terminaría con el adiós de Lionel al club de su vida.

Tenemos que tener en cuenta que hablamos de un Pedri de solo 17 años. Ni mucho menos de la estrella mundial de estos tiempos. Para Messi y Koeman fue cuestión de días el darse cuenta del fichaje que el club había hecho desde la segunda división de España. El resto, como dicen por ahí, es historia. Hansi Flick le tiene como bandera de un equipo que estaría encantado de seguir viéndole con Lionel en estas fechas.

Para Koeman lo de Lionel y el canario fue amor a primera vista. Desde entonces formaron una sociedad que, eso sí, no pudo sino solo levantar la Copa del Rey en la última campaña de la Pulga por el Camp Nou: “Fui el primer entrenador del Barcelona en conocer a Pedri. No sabía quién era. El Barcelona lo fichó de Las Palmas y luego querían cederlo. Ese era el plan. Pero después de dos días de entrenamiento, vi a un jugador absolutamente increíble, pero sobre todo, vi a Lionel Messi tratando constantemente de conectar con él”.

Pedri impresionó a Messi desde elminuto 1 de su fichaje por Barcelona: GETTY

En unas semanas ambos podrían ser rivales. No lo fueron nunca desde que en agosto del 2021 Messi se tuvo que ir de su casa. En caso de que se confirme que se disputará la segunda edición de la Finalissima en Qatar o Europa, Pedri y Lionel se volverán a ver las caras después de casi cinco años de su último partido juntos en el mismo césped. Koeman habla del último jugador que sorprendió de sobremanera a Leo en Cataluña.

