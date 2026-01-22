Figura de España se lesionó y puede perderse la Finalissima ante la Selección Argentina

La Finalissima es noticia en el seno de la Selección Argentina ahora mismo. Se toma nota de los últimos acontecimientos en España. Una auténtica figura de la vigente selección campeona de Europa se lesiona a solamente unos compases de que la mejor nación del viejo continente y la vigente campeona del mundo midan fuerzas en Oriente Medio. No se descarta una dolencia de peso.Isquiotibiales, palabra clave ahora mismo.

Los acontecimientos nos llevan concretamente a la ciudad de Praga y donde Pedri tuvo que salir lesionado en el encuentro del Barcelona por la Champions League. Hablamos en futbolista absolutamente capital para el conjunto culé e igualmente para una selección española que puede ser el gran rival de Argentina pensando en la próxima edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Se habla de una dolencia que puede tener varias semanas de ausencia sobre el césped para el canario.

“No sé cómo está Pedri, tiene problemas en los isquiotibiales y tiene que hacerse pruebas. Son cosas que pasan. No sé exactamente cuántas semanas será baja”, reflexionaba en rueda de prensa un Hansi Flick que ni mucho menos quiero poner paños fríos a una situación que puede marcar el devenir de su equipo a lo largo de las próximas jornadas. 27 de marzo, el choque con Argentina.

Una Finalissima donde para muchos se enfrentan los dos principales candidatos a quedarse con la próxima edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Argentina llegará con un total de cuatro títulos desde el año 2021 y España con una generación dorada llena de jóvenes. Pedri supone uno de los pilares del equipo de Luis De La Fuente y en este momento no puede descartarse, a falta de pruebas, ningún escenario en cuanto a su recuperación se refiere.

El volante de 23 años se hará pruebas en esta mañana. Lleva 38 partidos con La Roja, así como un total de 5 goles desde su debut. Recordemos que ya tuvo problemas en sus isquiotibiales el pasado mes de octubre. Hasta la fecha suma 25 partidos con 2 tantos y 8 asistencias para un Barcelona que cruza los dedos por estas fechas. Veremos si llega o no a Qatar.

El rival de España tras la Finalissima

Egipto y el día 30 de marzo. Es el calendario que le espera a la Selección de España después de enfrentarse con Argentina en una auténtica final anticipada de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Qatar volverá a ser el centro del planeta con una serie de encuentros amistosos donde Argentina Por su parte se medirá ante los locales.

Recordemos que España y Argentina no miden fuerzas en cuanto a selección mayor se refiere desde aquella dolorosa derrota de la Albiceleste por 6 a 1 en el estadio Metropolitano de Madrid. Fue en la previa del mundial de Rusia 2018 y en un encuentro que para muchos empezó a marcar lo que sería una de las ediciones más convulsas del combinado sudamericano en el gran torneo de la FIFA. Hay cuentas pendientes.

