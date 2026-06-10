Punto por punto: las nuevas reglas de juego que se implementan en el Mundial 2026

A partir del Mundial 2026 la FIFA implementará una nueva reglamentación que busca agilizar el juego, reducir las pérdidas y otorgar mayor facultad al VAR.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la FIFA dio a conocer una serie de modificaciones reglamentarias destinadas a agilizar el juego, reducir las pérdidas de tiempo y otorgar mayores facultades al VAR.

El jefe de la Comisión de Árbitros de la FIFA, el italiano Pierluigi Colina, explicó los alcances de la nueva reglamentación. “Estas iniciativas van contra la discriminación, el intento de pérdida de tiempo, mejorar la relación con el jugador o la experiencia del aficionado”, apuntó.

A partir del Mundial 2026, el VAR tendrá mayor competencia para sancionar a los futbolistas (Getty Images).

¿Cuáles son las nuevas reglas?

Saques de banda y de puerta: Entre las principales novedades destaca la obligación de ejecutar rápidamente estas jugadas. Si un jugador demora más de cinco segundos, la posesión pasará automáticamente al equipo rival con una lateral o tiro de esquina, según corresponda

Sustituciones: Los futbolistas reemplazados tendrán un máximo de diez segundos para abandonar el terreno de juego. En caso de incumplir el plazo, el jugador que debe ingresar no podrá hacerlo hasta la siguiente interrupción y tras esperar un minuto.

Atenciones médicas: Todo jugador que reciba asistencia dentro del campo deberá salir y permanecer al menos un minuto fuera antes de reincorporarse al partido.

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Mayor competencia del VAR: El videoarbitraje podrá intervenir ante una segunda tarjeta amarilla incorrectamente aplicada, una amonestación al jugador equivocado o un córner concedido por error antes de que se ejecute.

Endurecimiento de sanciones disciplinarias: Los futbolistas que discutan agresivamente con los árbitros no podrán cubrirse la boca con la mano, el brazo o la camiseta, arriesgando incluso la expulsión. Asimismo, cualquier jugador o integrante del cuerpo técnico que abandone el campo en protesta podrá recibir tarjeta roja, mientras que un equipo que decida retirarse colectivamente del partido podría perder el encuentro por incomparecencia.

Las nuevas Reglas de Juego que se implementarán en la #CopaMundialFIFA 2026 ⚽️👇🏽 pic.twitter.com/vxO3EeVKRB — FIFA (Español) (@fifacom_es) June 10, 2026