Gustavo Alfaro aún no define su futuro luego del Mundial 2026 pero revelan ya una primera renunión con una selección.

Gustavo Alfaro es otro de los entrenadores que tiene a Sudamérica pendiente de su futuro para la siguiente temporada. El DT argentino ya tiene al menos definido si seguirá o no entrenando.

El periodista Wilson González en La Gran Jugada contó que Gustavo Alfaro reflexionó y conversó con su familia y decidió seguir en actividad con miras a las siguientes temporadas.

Con esta decisión tomada, la Selección de Paraguay ya lo contactó para extenderle una oferta de renovación para las próximas cuatro temporadas. La idea de la Albirroja es que se quede hasta el Mundial 2030.

La duda de continuar en actividad la contó el propio Gustavo Alfaro, quién deslizaba que pensaba en un tiempo de descanso así como pensar en la decisión de su familia sobre el tema.

Gustavo Alfaro ha dirigido a las selecciones de Ecuador, Costa Rica y Paraguay en los últimos años, yendo al Mundial dos veces con los representantes de CONMEBOL.

El salario que gana Gustavo Alfaro en la Selección de Paraguay

Gustavo Alfaro está cobrando cerca de 2.8 millones de dólares en la Selección de Paraguay, y se entendería que su renovación significaría un aumento de por lo menos 3 millones de dólares.

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Gustavo Alfaro – Selección de Paraguay

En resumen