Gustavo Alfaro es otro de los entrenadores que tiene a Sudamérica pendiente de su futuro para la siguiente temporada. El DT argentino ya tiene al menos definido si seguirá o no entrenando.
El periodista Wilson González en La Gran Jugada contó que Gustavo Alfaro reflexionó y conversó con su familia y decidió seguir en actividad con miras a las siguientes temporadas.
Con esta decisión tomada, la Selección de Paraguay ya lo contactó para extenderle una oferta de renovación para las próximas cuatro temporadas. La idea de la Albirroja es que se quede hasta el Mundial 2030.
La duda de continuar en actividad la contó el propio Gustavo Alfaro, quién deslizaba que pensaba en un tiempo de descanso así como pensar en la decisión de su familia sobre el tema.
Gustavo Alfaro ha dirigido a las selecciones de Ecuador, Costa Rica y Paraguay en los últimos años, yendo al Mundial dos veces con los representantes de CONMEBOL.
El salario que gana Gustavo Alfaro en la Selección de Paraguay
Gustavo Alfaro está cobrando cerca de 2.8 millones de dólares en la Selección de Paraguay, y se entendería que su renovación significaría un aumento de por lo menos 3 millones de dólares.
Gustavo Alfaro – Selección de Paraguay
En resumen
- Gustavo Alfaro recibió un contacto formal de una selección mundialista interesada en contratar sus servicios para liderar su nuevo proceso deportivo.
- El experimentado estratega argentino evalúa las condiciones del proyecto tras ser buscado para asumir un banquillo de máxima exigencia internacional.
- El interés en el ‘Profesor’ responde a su reconocido recorrido en competencias de selecciones y su capacidad para estructurar planteles competitivos.