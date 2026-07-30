Última hora: Selecciones UEFA podrían renunciar al Mundial 2030

La pelea UEFA-FIFA podría escalar aún más, con las selecciones europeas pensando en no competir en el Mundial 2030.

Las tensiones entre UEFA y FIFA podrían escalar seriamente según los reportes de prensa. El Mundial 2030 podría quedarse sin participación de las selecciones de Europa.

Según los periodistas Ben Jacobs, Martín Ziegler y el portal TeleFootball, UEFA ha amenazado a FIFA de no participar de los Mundiales masculinos y femeninos si decide con su plan de venta de acciones del torneo. Son las 55 federaciones UEFA quienes apoyarían esta medida.

En estos días ha habido cruce de comunicados entre UEFA y FIFA desde que trascendiera que Gianni Infantino, presidente del órgano, propusiera crear una empresa que maneje los activos del Mundial y estos sean vendidos a accionistas externos hasta en un 21%.

Las tensiones aumentan luego de que FIFA diera un ultimátum de plazo corto para responder así como condicionar unos ingresos de 10 millones de dólares adicionales para los que acepten.

Por ahora, medios aseguran que asociaciones de Asia, África, CONCACAF y CONMEBOL apoyarían la medida de Infantino, así como el aumento a 64 selecciones participantes de la Copa del Mundo.

¿Dónde se jugará el Mundial 2030?

La edición de 2030 será histórica, ya que por primera vez se disputará en seis países y tres continentes. Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los partidos inaugurales conmemorativos por el centenario de la primera Copa del Mundo, mientras que el resto del torneo se desarrollará en España, Portugal y Marruecos

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UEFA comunicado sobre la intención de vender acciones del Mundial como activo.

En resumen