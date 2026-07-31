Esto dice el Código Disciplinario de Conmebol sobre el empujón de Wilmar Roldán a Leandro Paredes: Sanción

¡Bajo la lupa del reglamento! Lo que dice el Código Disciplinario de Conmebol tras el empujón de Wilmar Roldán a Leandro Paredes. Míralo.

La rivalidad deportiva entre Colombia y Argentina tuvo una capítulo que pocos, muy pocos esperaban. En el partido de vuelta entre Boca Juniors y O’Higgins, de Chile, por los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026, el árbitro colombiano Wilmar Roldán empujó a Leandro Paredes y el Código Disciplinario de la Conmebol es muy claro al respecto.

Paredes venía de enterarse de que la FIFA lo investiga por tres cargos luego de las agresiones a Eric García y Gavi tras la final del Mundial 2026, pero aun así sigue sin bajar su temperamento. En esta ocasión, se puso cara a cara con Roldán.

Transcurría el minuto 22 del segundo tiempo cuando Wilmar Roldán le sacó una tarjeta amarilla a Nicolás Figal y Leandro Paredes se le puso en frente y le alegó en la cara. El capitán de Boca Juniors le apartó el brazo de su cuerpo al árbitro y la reacción del juez central fue empujar al jugador argentino. ¿Esto da para sanción?

Wilmar Roldán empujó a Leandro Paredes y Conmebol lo puede sancionar

El cara a cara entre Paredes y Roldán. (Foto: X / @SC_ESPN)

El árticulo 3 del Código Disciplinario de la Conmebol estipula que los oficiales de partido (árbitros) están sujetos a las disposiciones de este código. Esto quiere decir que, si la Unidad Disciplinaria considera que el empujón de Roldán a Paredes fue una conducta violenta o una agresión, al árbitro colombiano lo podrían castigar con las siguientes sanciones, según el artículo 6:

Advertencia.

Apercibimiento.

Multa (va entre $100 y $50.000 dólares).

Realizar servicios comunitarios a través del fútbol.

Suspensión por un número concreto de partidos o por un periodo de tiempo.

Suspensión para ejercer una o cualquier función relacionada con el fútbol por un número concreto de partidos o por un periodo de tiempo determinado.

Prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol.

Cancelación de una licencia, habilitación, acreditación o permiso.

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Video: así fue el cara a cara entre Roldán y Paredes en plena Copa Sudamericana

“Increíble, pero real: Leandro Paredes y Wilmar Roldán, a pura discusión en O’Higgins-Boca por la vuelta de los Playoffs de la Conmebol”, publicó la cuenta de X del noticiero ‘SportsCenter’, del canal ‘ESPN’, junto al video del cara a cara entre el árbitro colombiano y el jugador argentino en plena Copa Sudamericana. ¡Video!

INCREÍBLE PERO REAL: Leandro Paredes y Wilmar Roldán, a pura discusión en O’Higgins-Boca por la vuelta de los Playoffs de la CONMEBOL #Sudamericana.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2XG1BTRw8p — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2026

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En síntesis

Wilmar Roldán empujó a Leandro Paredes en la Copa Sudamericana 2026.

empujó a en la Copa Sudamericana 2026. Conmebol contempla multas de hasta 50.000 dólares si sanciona al árbitro colombiano.

contempla multas de hasta si sanciona al árbitro colombiano. Leandro Paredes encaró a Roldán en el minuto 22 del segundo tiempo.