Así quedaron los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026

Este jueves 30 de julio de 2026 finalmente se decidieron las llaves de los 8vos de final de la Copa Sudamericana. Se terminaron los partidos de clasificación y el torneo ya tiene a los 16 equipos que competirán por el título. Habrá un nuevo campeón en esta edición tras la eliminación del actual monarca, Lanús.
Así quedaron los 8vos de la Copa Sudamericana
Estas son las llaves de los 8vos de final de la Copa Sudamericana:
- Boca Juniors vs Recoleta
- Bolívar vs Sao Paulo
- Santa Fe vs River Plate
- Vasco Da Gama vs Olimpia
- Red Bull Bragantino vs Atlético Mineiro
- Santos vs Macará
- Tigre vs Montevideo City Torque
- Cienciano vs Botafogo
La Copa Sudamericana se ha vuelto un torneo muy atractivo para los equipos que participan en ella por la alta posibilidad de ganarla a diferencia de la Copa Libertadores, donde están equipos brasileños muy fuertes. Además, el campeón se clasifica a la Libertadores y Recopa Sudamericana.
El cuadro final de la Copa Sudamericana
Así quedó el cuadro final de la Copa Sudamericana, donde llaves como la de River contra Boca se podría dar en semifinales o un Botafogo vs Mineiro, la que fue la final de la Copa Libertadores 2024, podría también darse en las semifinales de este torneo.
La llave de los 8vos de la Copa Sudamericana. (@Sudamericana)
¿Dónde será la final de la Copa Sudamericana 2026?
La final de la Copa Sudamericana se jugará en Barranquilla-Colombia en esta temporada 2026. Se espera que el encuentro se acabe realizando en el mes de noviembre.
En síntesis:
- Copa Sudamericana definió sus cruces de octavos de final este 30 de julio.
- Lanús, actual campeón del torneo, quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026.
- Barranquilla, Colombia albergará la final de la Copa Sudamericana en noviembre de 2026.