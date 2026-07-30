Así quedaron los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026

Tras las últimas llaves de clasificación, así quedaron los 8vos de final de la Copa Sudamericana.

Este jueves 30 de julio de 2026 finalmente se decidieron las llaves de los 8vos de final de la Copa Sudamericana. Se terminaron los partidos de clasificación y el torneo ya tiene a los 16 equipos que competirán por el título. Habrá un nuevo campeón en esta edición tras la eliminación del actual monarca, Lanús.

Así quedaron los 8vos de la Copa Sudamericana

Estas son las llaves de los 8vos de final de la Copa Sudamericana:

Boca Juniors vs Recoleta

Bolívar vs Sao Paulo

Santa Fe vs River Plate

Vasco Da Gama vs Olimpia

Red Bull Bragantino vs Atlético Mineiro

Santos vs Macará

Tigre vs Montevideo City Torque

Cienciano vs Botafogo

La Copa Sudamericana se ha vuelto un torneo muy atractivo para los equipos que participan en ella por la alta posibilidad de ganarla a diferencia de la Copa Libertadores, donde están equipos brasileños muy fuertes. Además, el campeón se clasifica a la Libertadores y Recopa Sudamericana.

El cuadro final de la Copa Sudamericana

Así quedó el cuadro final de la Copa Sudamericana, donde llaves como la de River contra Boca se podría dar en semifinales o un Botafogo vs Mineiro, la que fue la final de la Copa Libertadores 2024, podría también darse en las semifinales de este torneo.

La llave de los 8vos de la Copa Sudamericana. (@Sudamericana)

¿Dónde será la final de la Copa Sudamericana 2026?

La final de la Copa Sudamericana se jugará en Barranquilla-Colombia en esta temporada 2026. Se espera que el encuentro se acabe realizando en el mes de noviembre.

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En síntesis: